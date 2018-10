Unilever stáhl návrh na přesun do Nizozemska

Britsko-nizozemský výrobce spotřebního zboží Unilever zrušil plán na přesun do Nizozemska, a to kvůli rostoucímu odporu akcionářů z Británie. Vedení nyní rozhodne o dalším postupu, uvedl dnes předseda správní rady Marijn Dekkers.



Podnik má teď ústředí v Rotterdamu a v Londýně. V březnu oznámil, že v rámci balíku strukturálních změn, který má přispět k tomu, aby firma byla jednodušší, výkonnější a pružnější, hodlá zrušit ústředí v Londýně. Unilever zdůraznil, že rozhodnutí nemá souvislost s odchodem Británie z Evropské unie.





Firma nyní uvedla, že návrh narazil na odpor významné skupiny akcionářů, a proto se rozhodla plán zrušit. Na počátku tohoto týdne vlivná poradenská společnost PIRC doporučila akcionářům, aby hlasovali proti změně, protože by to znamenalo, že firma vypadne z hlavního indexu londýnské burzy FTSE 100. Proti plánu se zatím veřejně postavili akcionáři, kteří vlastní ve firmě podíl zhruba 12 procent.Rozhodnutí je vítězstvím pro Británii, které se tak podaří udržet si jednu ze svých nejhodnotnějších firem v době, kdy je blízko svého odchodu z Evropské unie , poznamenala agentura Reuters.Akcionáři se mimo jiné obávají, že změna by pro ně mohla znamenat nucený prodej akcií bez prémie a nejistotu ohledně zdanění nizozemských dividend. Krok také vnímají jako snahu o větší ochranu před případným převzetím podle nizozemských zákonů. Unilever je třetím největším britským podnikem, vznikl v roce 1930 spojením nizozemské společnosti Margarine Unie s britskou firmou Lever Brothers. V loňském roce Unilever zahájil revizi své duální struktury se dvěma ústředími, která fungovala téměř 90 let. K revizi přikročil poté, co musel odrážet nabídku na převzetí ze strany americké potravinářské skupiny Kraft Heinz. V souvislosti se snahou o odvrácení nabídky slíbil zlepšit svou podnikatelskou strukturu. Unilever působí ve 190 zemích světa a zaměstnává kolem 170.000 lidí. Z toho 7300 v Británii a 3100 v Nizozemsku. Unilever v roce 2010 uzavřel závod v Nelahozevsi na Mělnicku, a ukončil tak výrobu v České republice. Nadále však v tuzemsku prodává širokou škálu produktů, například rostlinné tuky, majonézy a dresinky Hellmann's, margaríny Flora, Rama, Perla či Hera a kořenicí směsi nebo omáčky Knorr. Do portfolia Unileveru patří také zmrzliny Algida, Míša nebo Ledňáček a kosmetické značky Dove a Rexona.