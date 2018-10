Bankovní rada ČNB diskutovala i ještě výraznější zvýšení sazby, bála se ale následné paniky. Pro růst sazby nehlasoval pouze Dědek

Na posledním měnověpolitickém zasedání České národní banky se diskutovalo i zvýšení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu. Bankovní rada však nakonec rozhodla o růstu základní úrokové sazby pouze o 0,25 procentního bodu, protože se obávala, že by si trh strmější růst sazby mohl vyložit jako výraz paniky. Vyplývá to ze záznamu ze zasedání ze dne 26. září 2018, který dnes zveřejnila Česká národní banka.

Je třeba ovšem říci, že určitá část trhu na růst sazby o 0,5 procentního bodu zjevně sázela, jelikož na navýšení o 0,25 procentního bodu reagoval trh vlažně a koruna od dne zasedání vůči euru oslabuje, z úrovně pod 25,60 koruny za euro na úroveň nad 25,80 koruny za euro.

Pro zvýšení základní sazby o 0,25 procentního bodu nehlasoval pouze jediný člen bankovní rady ČNB, a to Oldřich Dědek, což pro trh není překvapením. Dědek je momentálně považování za jednu z „holubic“ bankovní rady. Ze záznamu nevyplývá, že by ČNB nemohla zvýšit základní sazbu letos ještě jednou. Nechává si pro takové rozhodnutí „otevřená vrátka“, byť od části bankovní rady zaznívají hlasy, že utahování měnových šroubů je příliš rychlé a uklidnění podmínek na světových trzích by mohlo vyvolat nežádoucím způsobem razantní posílení koruny. Zejména vzhledem k tomu, že rozpětí mezi základní úrokovou sazbou ČNB a základní sazbou Evropské centrální banky je nyní na nejvyšší úrovni od roku 2001.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND