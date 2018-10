Maminky na mateřské bez peněz? Od ledna to hrozí, varují Piráti

Nezaměstnaným, lidem v hmotné nouzi a maminkám na mateřských dovolených hrozí, že od ledna příštího roku nedostanou své peníze. Může za to možný kolaps systému, který dávky přerozděluje a na který upozorňuje Pirátská strana. Systém provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.. Ministryně možný problém ale ormítá.

Statisíce lidí se obávají problémů, které by nastaly v případě krachu systému na vyplácení sociálních dávek. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž stále nezajistilo náhradní řešení po skončení smlouvy s nynějším provozovatelem systému, napsaly Hospodářské noviny.

Velká část lidí pobírajících dávky je na penězích od státu závislá, a tak by pro ně výpadek v systému měl katastrofální důsledky. Z příspěvků si lidé pořizují životně důležité věci, splácí půjčky. Devastující by byl výpadek také pro matky samoživitelky, které jsou z peněz nuceny zabezpečit sebe i své děti.

Současnému dodavateli systému totiž na konci tohoto roku vyprší smlouva. Ministerstvo zatím podle Lukáše Koláříka z Pirátů nemá náhradní řešení. "Jedinou možností resortu bylo do konce září 2018 podepsat takzvanou opci na prodloužení smlouvy o dva roky v hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Ministerstvo to ale neudělalo. Ohrožena je tedy jedna z nejkritičtějších struktur státu," vyjádřil se Kolářík, který jako první o problematice informoval média.

Pirátská strana dlouhodobě varuje před závislostí na jednom dodavateli. Nedůslednost ministerstva by tedy výrazně zkomplikovala životy statisícům lidí. Lhůtu už však bohužel ministerstvo propáslo. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na to obratem zareagovala. "Jednání o prodloužení smlouvy s OK systémem na konci září v žádném případě neskončila. Předpokládám jejich uzavření v blízké době,“ tvrdí.

Zároveň popírá nařčení Koláříka, že by ministerstvo nemělo věc pod kontrolou a dávky byly v ohrožení. Podle ní jde o předvolební kampaň ze strany Pirátů. Lidé pobírající sociální dávky prý mohou být klidní. Maláčová slibuje, že k žádnému výpadku nedojde.

Sociální dávky se však zdaleka netýkají jen podpory v nezaměstnanosti nebo vyplácení mateřské, peníze jsou v ohrožení také v případě, pokud pobíráte příspěvky na bydlení nebo dávky pro zdravotně postižené. Můžeme tak jen doufat, že ke kolapsu skutečně nedojde, neboť důsledky by byly kritické.