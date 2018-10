Rozbřesk: Trhy dluhopisů s napětím vyhlížejí data o růstu amerických mezd

Výnosy na dluhopisových trzích tento týden letí vzhůru jako bodnuté včelou. Dluhopisy obecně již od počátku roku špatně nesou postupné otáčení v měnové politice. Logicky nejvíce pod tlakem je americký trh, kde Fed zvyšuje úrokové sazby a současně rozprodává dluhopisy z vlastní bilance. Na konci roku ale definitivně utlumí politiku kvantitativního uvolňování i ECB a z globálního pohledu již dnes celkově vzato centrální banky začínají likviditu z trhů stahovat.

Tento týden pak po sérii jestřábích komentářů Fedu a výborných makročísel výprodej na americkém dluhopisovém trhu akceleroval a desetiletý americký výnos vyskočil k 3,20 % - nejvyšší úrovně za posledního sedm a půl roku. A nakonec s sebou strhly i jinak rezistentní německé dluhopisy, jejichž výnos poskočil k 0,50 %. Co čekat dál?



Při pohledu na americký trh se zdá, že především dlouhé dluhopisy už by neměl překvapit samotný nárůst krátkých sazeb Fedu. Ty by měly podle posledních odhadů centrálních bankéřů vrcholit v roce 2020 na 3,375 % a pak by se měly postupně vrátit k rovnovážné 3% sazbě. To ale neznamená, že se dlouhé sazby nemohou pohybovat výrazně výše a křivka zestrmět. V roce 2010 byly sazby Fedu na nule a 10letý výnos se pohyboval v okolí 4 %. Proč by ovšem měla dnes tak neobyčejně plochá americká křivka strmět? Možná proto, že si trhy zatím nechtějí připustit pořádný nárůst inflačních rizik. Inflace přes velice dobré výkony americké ekonomiky a nízkou nezaměstnanost zatím nezačala výrazněji vystrkovat růžky. Strach z inflace v kombinaci s vidinou pokračujících výprodejů aktiv z bilance Fedu by ale mohl udělat z amerických dluhopisů opravdu pořádně horký brambor. Z tohoto pohledu bude důležité sledovat v dnešních číslech z amerického trhu práce především mzdy - jejich další zrychlení by se dluhopisům určitě nelíbilo.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna zůstává v defenzivě. Poté, co se jí nepodařil návrat pod 25,70 EUR/CZK a doléhají na ní vyšší globální sazby spolu se slabším výkonem polského zlotého, zamířila zpátky do blízkosti 25,80 EUR/CZK. Dnes ji spolu s regionem bude zajímat výsledek amerických čísel z trhu práce. Pokud by měl poslat dolarové výnosy na trzích dál vzhůru, koruně to rozhodně nepomůže.



Zahraniční forex

Evropské trhy se včera snažily alespoň trochu dohnat skokový nárůst amerických dluhopisů, což nakonec pomohlo eurodolaru vyškrábat se zpět nad hranici 1,15.



Jak eurodolar, tak především globální trhy dluhopisů však musí být ve střehu před dnešními oficiálními statistikami z amerického trhu práce. Pokud totiž zářijová čísla přinesou nejen silný přírůstek nových pracovních míst (s čímž už se po ADP reportu počítá), ale navíc zrychlí tempo růstu mezd, tak se dolarové úrokové míry budou šponovat dále vzhůru a eurodolar se vydá ještě níže. Naopak pokud data skončí blízko tržního konsensu, tak může dojít k plošnému vybírání zisků a americké výnosy poklesnou, což posune eurodolar výše.



Ropa

Cena ropy začala během včerejšího obchodování přece jen klesat z okolí čtyřletých maxim a usadila se poblíž 85 USD/barel. To je však dle nás stále úroveň, která není opodstatněná fundamenty ropného trhu a spíše reflektuje dominující býčí sentiment, vyjádřený např. briskně rostoucím počtem sázek na další růst cen ropy.



Dnes bude na pořadu dne poslední zajímavé číslo tohoto týdne, kterým bude aktivita amerických těžařů. Ti v posledních týdnech stabilizovali počet aktivních vrtných souprav (aktuálně 863), nicméně v následujících týdnech bychom mohli - v reakci na nedávný růst cen ropy - zaznamenat opětovný nárůst těžební aktivity.