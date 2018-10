Aleš Michl se stane novým členem bankovní rady ČNB (Ranní zpráva z finančního trhu)

Včerejší zprávou dne je potvrzení Aleše Michl jako nového člena bankovní rady ČNB. Domácí centrální banka tak přivítá ekonoma, který preferuje silnou korunu. Zařadit by se tak mohl do jestřábího křídla. Investoři ve světě však dnes budou sledovat hlavně americká čísla z trhu práce. I přes působení hurikánu Florence očekáváme další velmi dobrý výsledek.

Americký trh práce ukáže sílu hurikánu Florence navzdory

Dnešní report z amerického trhu práce podle nás ukáže, že tvorbu nových pracovních míst nezastavil ani hurikán Florence. To ve středu naznačily již statistiky společnosti ADP a ukazuje na to i ISM index. Hurikán si přesto vybral svou daň a ze statistiky podle nás ukrojí dvacet tisíc pracovních míst. To paradoxně pomůže průměrným výdělkům k vyššímu růstu. Míra nezaměstnanost by měla dorovnat své minimum z tohoto cyklu, když podle našeho odhadu klesla na 3,8 %.

Německé tovární objednávky letos investorům nedělají radost. Jejich výsledek zklamal v šesti z posledních sedmi měsíců. Není úplně jasné, co se skrývá za jejich slabostí. Je pravda, že německá ekonomika, podobně jako ta česká, trpí nedostatkem kapacity, a že vidíme nejistoty ohledně dalšího vývoje světového obchodu. Nicméně to by podle nás objednávky ještě ohrožovat nemělo. Očekáváme proto, že se v následujících měsících bude tato statistika korigovat své slabší výsledky a vykáže solidní růst. Tak by tomu mělo být již dnes, když za srpen podle nás vzrostl jejich objem meziměsíčně o 1,1 %.

Euro se znovu vyškrábalo nad 1,150 USD/EUR

Včerejšek nenabídl žádná data ze světové ekonomiky a investoři se tak již připravoval na dnešní report z amerického trhu práce. Euru se včera přesto podařilo přehoupnout se zpět nad hladinu 1,150 USD/EUR, na které dnešní evropské obchodování zahájí.

Záznam ze zasedání ČNB odhalí, kdo nechtěl zvyšovat sazby

Dnes budeme sledovat zejména zápis se zasedání ČNB. Ten totiž ukáže, kdo z bankovní rady nezvedl ruku pro zvyšování sazeb. Hlavními podezřelými jsou viceguvernér V. Tomšík a člen rady O. Dědek. Zápis by také mohl naznačit, jestli se bankovní rada kloní k dalšímu zpřísnění měnové politiky na listopadovém zasedání. Data, která by nám mohla napovědět, budou zveřejněna až na začátku příštího týdne.

Aleš Michl potvrzen jako budoucí člen bankovní rady

Prezident Zeman včera potvrdil spekulace o jmenování Aleše Michla do bankovní rady. Aleš Michl tak nahradí jednoho z odcházející dvojice viceguvernérů M. Hampla a V. Tomšíka. Současný ekonomický poradce premiéra Babiše Aleš Michl se v minulosti vyjadřoval pro silnou korunu a kritizoval kurzový závazek. Odhadujeme tak, že se zařadí spíš k jestřábům v bankovní radě. Se svým opatrným postojem k přijetí eura do bankovní rady zapadne. Dalším členem bankovní rady se podle prezidenta stane někdo, jehož jméno již prošlo tiskem. V poslední době se skloňovala zejména jména zaměstnanců ČNB, Tomáše Holuba, který vede Sekci měnovou, J. Fraita, který vede Sekci finanční stability a L. Holuba, který je zástupcem ředitele Sekce finanční stability.