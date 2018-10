Akcie zůstávají pod taktovkou dluhopisového trhu (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes bez podstatných firemních zpráv.

Evropské akcie bez jasného trendu na počátku dnešní seance.

První pátek v měsíci patří tradičně statistikám z amerického trhu práce. Bude zveřejněn počet nových pracovních míst v nezemědělském sektoru, míra nezaměstnanosti nebo hodinové výdělky. V Evropě byly zveřejněny již ráno německé tovární objednávky, které překvapily silným meziměsíčním růstem, a ceny průmyslových výrobců, jež oproti očekáváním rostly rychleji.

Obchodování na zámořských trzích

Rekordní úrovně amerických dluhopisových výnosů se opět podepsaly pod výprodeje na akciových trzích. Index S&P 500 klesl o 0,8 %, z historického vrcholu sestoupal i průmyslový Dow Jones (-0,75 %) a vůbec nejhůře se dařilo technologickému Nasdaqu, který přišel o 1,8 %. V rámci S&P 500 ale v ziscích uzavřely finančních tituly, které si připsaly 0,7 %, a překvapivě i utility (+0,6 %), které jinak na růst výnosů reagují obvykle propadem.

Asijsko-pacifický region se i v průběhu dnešní seance nacházel pod výprodejním tlakem. Index MSCI Asia Pacific odepisuje další půl procento a s týdenními ztrátami přes 3 % míří k nejhoršímu týdnu od března letošního roku. Nejhůře se dařilo tchajwanským akciím, které přišly o 1,9 %. Více jak jedno procento ztrácejí v závěru obchodování i indické tituly.

Nejsledovanějšími ukazateli budou dnes statistiky z amerického trhu práce. Ty by měly ukázat na silnou tvorbu nových pracovních míst přes řádící hurikán Florence. To již ve středu naznačil jejich předskokan, ADP report, a index ISM. V současné době si investoři ale všímají především rostoucích výnosů amerických dluhopisů. Pokud čísla opět mile překvapí, vliv na akciové trhy by tak skrz další růst výnosů mohl být spíše negativní. Sektorově by ale nejvíce měly z této situace těžit finanční tituly.