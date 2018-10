Ranní glosa: Trhy dluhopisů s napětím vyhlížejí data o růstu amerických mezd

Výnosy na dluhopisových trzích tento týden letí vzhůru jako bodnuté včelou. Dluhopisy obecně již od počátku roku špatně nesou postupné otáčení v měnové politice. Logicky nejvíce pod tlakem je americký trh, kde Fed zvyšuje úrokové sazby a současně rozprodává dluhopisy z vlastní bilance. Na konci roku ale definitivně utlumí politiku kvantitativního uvolňování i ECB a z globálního pohledu již dnes celkově vzato centrální banky začínají likviditu z trhů stahovat. Tento týden pak po sérii jestřábích komentářů Fedu a výborných makročísel výprodej na americkém dluhopisovém trhu akceleroval a desetiletý americký výnos vyskočil k 3,20 % - nejvyšší úrovně za posledního sedm a půl roku. A nakonec s sebou strhly i jinak rezistentní německé dluhopisy , jejichž výnos poskočil k 0,50 %. Co čekat dál?Při pohledu na americký trh se zdá, že především dlouhé dluhopisy už by neměl překvapit samotný nárůst krátkých sazeb Fedu. Ty by měly podle posledních odhadů centrálních bankéřů vrcholit v roce 2020 na 3,375 % a pak by se měly postupně vrátit k rovnovážné 3% sazbě. To ale neznamená, že se dlouhé sazby nemohou pohybovat výrazně výše a křivka zestrmět. V roce 2010 byly sazby Fedu na nule a 10letý výnos se pohyboval v okolí 4 %. Proč by ovšem měla dnes tak neobyčejně plochá americká křivka strmět? Možná proto, že si trhy zatím nechtějí připustit pořádný nárůst inflačních rizik. Inflace přes velice dobré výkony americké ekonomiky a nízkou nezaměstnanost zatím nezačala výrazněji vystrkovat růžky. Strach z inflace v kombinaci s vidinou pokračujících výprodejů aktiv z bilance Fedu by ale mohl udělat z amerických dluhopisů opravdu pořádně horký brambor. Z tohoto pohledu bude důležité sledovat v dnešních číslech z amerického trhu práce především mzdy - jejich další zrychlení by se dluhopisům určitě nelíbilo.