Provozní zisk Samsungu ve čtvrtletí stoupl na rekord

Provozní zisk jihokorejského výrobce elektroniky Samsung Electronics Co. Ltd. ve třetím čtvrtletí stoupl podle předběžných údajů o 20,4 procenta na rekordních 17,5 bilionu wonů (346,8 miliardy Kč). K růstu přispívá hlavně rozvoj datových center, který zvyšuje poptávku po čipech. Uvedla to firma, která je největším výrobcem paměťových čipů a chytrých telefonů na světě, ve svém prohlášení.



Příjmy stouply o 4,8 procenta. Výsledky jsou v souladu s očekáváním analytiků. Ti však také varují, že ceny některých polovodičů prudce klesly, protože skončily dva roky napjatých dodávek na trhy a prudkého růstu poptávky, a odhadují, že zisk firmy ve třetím čtvrtletí dosáhl svého vrcholu.





Čipy se na celkovém provozním zisku firmy podílejí téměř 80 procenty. Rozvoj datových center kvůli zájmu služby cloud computing, tedy poskytování služeb či programů vzdálenými servery dostupnými z internetu, podpořil poptávku po čipech DRAM, což přispělo i ke zvýšení ceny. Čipy DRAM pomáhají přístrojům provádět více úkolů a jsou hlavním paměťovým produktem Samsungu.Samsung sice zatím neupřesnil výkony jednotlivých divizí, analytici se však obávají, že divize mobilních telefonů bude mít problémy s vykázáním růstu zisku v příštích dvou čtvrtletích, kvůli vysokým marketingových nákladům v segmentu prémiových přístrojů a konkurenci levnějších čínských modelů. Firma nyní pracuje na přístroji s ohebnou obrazovkou, který chce uvést na trh, neočekává se však, že by se takový přístroj stal pohonem růstu zisku.Analytici očekávají v dalších čtvrtletích výrazné zpomalení růstu. Ve čtvrtém čtvrtletí se má zisk firmy zvýšit o 12 procent, v první polovině příštího roku má však být růst již jen velmi malý a v druhé polovině dokonce očekávají mírný pokles, napsala agentura Reuters.