Volby jsou už tento víkend. Jak hlasovat správně?

Už v pátek a v sobotu náš čekají komunální volby. Někde zároveň i první kolo voleb senátních. A protože způsob hlasování není zrovna nejjednodušší, připravili jsme pro vás pár rad, na co si dát pozor.

Není to ještě ani rok, co jsme hlasovali v parlamentních volbách, potom přišly prezidentské, a koncem týdne už zase budeme svůj hlas vhazovat do volební urny. Tyto volby se ale od předcházejících liší.

Prvním rozdílem je, že zatímco třeba ve volbách do Poslanecké sněmovny můžete vybrat konkrétního kandidáta zakroužkováním. Při volbách komunálních se křížkuje.

Hlasovací lístky do voleb do zastupitelstev jsou tištěny oboustranně, takže volič by měl dát pozor na to, že i na druhé straně mohou být kandidáti které by rád volil. Hlasovat můžete jak pro jednu konkrétní stranu, tak i pro jednotlivé kandidáty z různých politických uskupení.

Způsoby, jak vybírat, jsou tři:

1. Označit v záhlaví volební stranu nebo hnutí.

2. Zaškrtávat jednotlivé kandidáty.

3. Kombinovat obě metody

Podrobné informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2018.

V prvním případě dáváte hlas celému sloupci kandidátu. Pokud se rozhodnete pro křížkování jednotlivců, k dispozici máte jen tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. To zjistíte z hlasovacího lístku nebo od volební komise.

Seznam kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí.