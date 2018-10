Záhada jménem Tesla

I přes nedávné skandály a přešlapy zakladatele Tesly Elona Muska jsou fundamentální ukazatele společnosti Tesla poměrně silné a výsledky za třetí čtvrtletí pravděpodobně splní očekávání.

V poslední době se kolem Tesly a jejího šéfa Elona Muska děje hodně věcí. Ačkoliv Muskovy poslední kroky byly pro společnost a její akcionáře jednoznačně negativní, mám dojem, že novinová bouře odvedla pozornost od skutečně důležitých signálů. Než však předložím své názory, chci se chvíli věnovat posledním událostem:



• Dohoda s americkou komisí pro kontrolu cenných papírů (SEC) je dobrá a vyčistila vzduch i problémy s vedením Tesly. Tři noví, nezávislí, členové vedení jsou pro akcionáře dobrým signálem a zárukou, že se Musk bude více věnovat výrobě,



• Rozvaha Tesly je slabá, což se odrazilo v ceně pětiletých CDS instrumentů nad 700 základními body. Rychlý růst dodávek však finanční situaci firmy zlepší a ve spojení s růstem kapitálu může Tesla dále pokračovat po nastavené cestě. Klíčové riziko představuje rozvaha,



• Výroba se stabilně zvyšuje a většina problémů se vyřešila, což bude brzy jasné i skeptikům.

I přes problémy a nejistotu si dál myslím, že řada pozorovatelů vážně podceňuje Teslu i veškeré nedávné dění v odvětví elektromobilů. Tento názor z pera německého projektanta z mého pohledu skvěle vystihuje skutečnost, že němečtí výrobci aut jsou o míle pozadu a nehodlají obětovat krátkodobé marže a zisky ve prospěch dlouhodobého vítězství.



Už nyní jsou prodeje modelu Tesla 3 ve Spojených státech vyšší než u všech německých značek střední třídy; Němci už ztratili pozici do budoucnosti.



Od skeptiků v Saxo Bank i od klientů slýchám stále stejné argumenty: že jakmile se ostatní výrobci přeorientují na elektromobily, že Teslu rozdrtí. Něco takového už tu bylo – vzpomínáte na Nokii versus Apple? Jde o to, že rozvoj inovací v Tesle je mnohem rychlejší než u konkurence a Němci Teslu prostě podcenili.



Podívejme se na některá čísla:

V roce 2018 budou celkové výdaje Tesly na výzkum a vývoj 6,2 mld. USD, a investiční náklady budou 12 mld. USD. Kromě toho už Tesla stoupá po výrobní křivce u výroby baterií a elektromobilů ve velkém. A právě velkovýroba baterií je zřejmě tím bodem, kde konkurence vůči Tesle neuspěje, protože jsou potřeba skutečně masivní investiční náklady.

VW prohlásil, že hodlá do elektromobilů investovat 25 mld. USD a začít s hromadnou výrobou v roce 2022. To má být vtip? Pokud bude Tesla pokračovat v nastaveném tempu a nezbankrotuje, budou kumulativní investice do výzkumu a vývoje a elektromobilů v roce 2022 dosahovat 16 –20 mld. USD a kumulativní investiční náklady (na gigatovárny a výrobní haly) dosáhnou 32 – 36 mld. USD.

Podle analytiků by Tesla ve finančním roce 2022 mohla dosáhnout výnosů ve výši 53 mld. USD (tj. zhruba 24 % současných příjmů koncernu VW).



Vývoj rozhoduje

Jen pro informaci, Tesla vydává na výzkum a vývoj 11,7 % svých příjmů, zatímco VW jen 5,7 %. Pokud věříte, že z dlouhodobého hlediska je výzkum a vývoj důležitý, je jasné, že by si německé automobilky měly této hrozby povšimnout.

Nejnovější průzkum spokojenosti zákazníků (mezi milionem vlastníků aut) v automobilovém odvětví je už rok starý, ale i tam byla Tesla na špici odvětví s 90% spokojeností u všech modelů. Na druhém místě bylo Porsche s 85 %.

Tesla již brzy zveřejní své údaje a výsledky za třetí čtvrtletí. Můj předpoklad je, že společnost splní stanovené cíle. Tesla v tuto chvíli vyrábí 360 tisíc vozů (všechny modely) a v první polovině roku 2019 zřejmě dosáhne půl milionu. V tu chvíli bude firma zisková a automobilové odvětví bude šokováno jejím růstem. Americký automobilový trh dosáhl vrcholu v roce 2016 a to znamená, že odvětví v následujících letech zažije nulové až mírně negativní míry růstu v ICE. Jediná možnost je přechod na elektromobily, ale tento segment už ovládá Tesla.



Rizika jsou však nadále obrovská. Největším rizika představují: možnost bankrotu, Elon Musk, nová výroba nebude schválena státem, konkurenční elektromobily se objeví dříve, než se čekalo, nižší než očekávaný pokles nákladů na výrobu baterií.



O autorovi:

Peter Garnry začal pracovat v Saxo Bank v roce 2010 jako vedoucí kapitálové strategie. V roce 2016 se stal vedoucím týmu kvantitativních strategií, který se zaměřuje na aplikaci počítačových strategií na finanční trhy. Vytváří obchodní strategie a analýzy akciových trhl i jednotlivých firemních akcií pomocí pokročilých statistik a modelů.



Peter Garnry vytvořil pro Saxo Bank měsíční publikaci Alpha Picks, která vybírá nejatraktivnější akcie na amerických, evropských a asijských trzích. Kromě toho přispívá do čtvrtletních předpovědí Saxo Bank a ročních Šokujících předpovědí a je pravidelným komentátorem na televizních stanicích včetně CNN a Bloomberg TV.



Finanční odvětví stále více používá počítačové programy pro zvládání obrovského množství informací a pro tvorbu lepších předpovědí. Garnry a jeho kolegové z týmu kvantitativních strategií vytvářejí automatické počítačové modely s tvorbou signálů a předpovědí pro širokou řadu finančních instrumentů. Obchodní přístup podporovaný kvantitativními modely je velmi dynamický a flexibilní i v proměnlivém tržním prostředí. Kromě kvantitativních strategií také vede volné akciové portfolio, na kterém ukazuje jak vytvářet pozice na akciovém trhu a reagovat na průběh událostí.

Peter Garnry absolvoval Copenhagen Business School a je držitelem charty CFA®.