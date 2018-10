Okénko trhu: zítra by mohlo zveřejnění zápisu z jednání ČNB pomoci koruně

Středeční překvapivě dobrá data z americké ekonomiky způsobila povyk na globální úrovni. Americké podniky v září zaměstnaly nejvíc lidí za posledních sedm měsíců, zatímco tempo růstu sektoru služeb bylo blízko rekordních úrovní. V ten samý den prezident amerického Fedu J. Powell okázale chválil výkon americké ekonomiky a následně naznačil, že postupné utahování uvolněné měnové politiky by mohlo zajít i dále než jen k dosažení takzvané neutrální úrovně. Za neutrální se považují sazby, které ani výrazně nepovzbuzují ekonomiku k růstu a ani ji v tom nebrání. Powell tím tak lehce naznačil možnost přísnějšího zvyšování sazeb v budoucnosti, čemuž odpovídá i aktuální prognóza Fedu. Trhy jsou však dlouhodobě skeptické ohledně zvyšování sazeb nad úroveň tří procent. Tým RBI očekává další zvýšení ještě tento rok v prosinci a pak následně v prvním a druhém čtvrtletí příštího roku. Tím by se horní pásmo základní úrokové sazby dostalo na úroveň 3,0 %.

Větší pravděpodobnost vyšších sazeb způsobila výprodej amerických dluhopisů, což rozvlnilo také dluhopisy ostatních zemí. Výnosy 10-letých amerických dluhopisů dosáhly na 3,21 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2011. Výprodej dluhopisů se promítl do větší poptávky po hotovosti – což si pozitivně odnesl americký dolar, z hlavních světových měn zaznamenal nejhorší výkon jihokorejský won. Výrok J. Powella byl slyšet i na akciovém trhu – pokles zaznamenaly americké, evropské i asijské indexy. Obzvlášť tvrdě byly zasáhnuty rozvojové ekonomiky, index měn rozvojových zemí MSCI poklesl o 0,6 procenta. Koruna od včera zlevnila o pět haléřů vůči euru a v současnosti se obchoduje na úrovni EUR/CZK 25,78.

Zítra by koruně mohlo pomoci zveřejnění záznamu z jednání ČNB z konce září. Tehdy guvernér J. Rusnok odmítl potvrdit další zvyšování sazeb už v listopadu, což si trhy vyložily negativně a poslaly korunu do ztrát. Podle našeho názoru však bankovní rada zůstává v jestřábím nastavení a zítřejší záznam by to měl potvrdit. Právě slabší koruna a zrychlující inflace donutí bankovní radu na nejbližším zasedání zvýšit sazby znovu.



Autor: František Táborský, analytik

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.