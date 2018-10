Čína sklízí, co zasela

Yardeni se také ptá: „Co když Trumpova obchodní válka s Čínou není jen o obchodu?“ Podle investora je totiž možné, že její příčinou jsou i čínské mocenské ambice, které se projevují její rostoucí kontrolou nad Jihočínským mořem nebo třeba snahou vybudovat Novou hedvábnou stezku. „Současná čínská vláda hodlá zpochybnit pozici Ameriky jako jediné světové velmoci. Tak proč by Spojené státy měly usnadňovat naplnění tohoto plánu tím, že s Čínou dosahují obrovských obchodních deficitů, a tím, že si nechají krást americké technologie?“ ptá se Yardeni.Pokud by Trump uvažoval tímto způsobem, Čína mu v podstatě nemůže nabídnout ústupek v oblasti obchodu, který by jej uspokojil. Jeho cílem bude prostě vysát pomocí cel z Číny výrobní sektor a přesunout ho do USA. Yardeni také v této souvislosti zmiňuje společnost jednoho svého přítele, která přesunula výrobu z Číny do Vietnamu, který je na tom nyní mnohem lépe z hlediska nákladové konkurenceschopnosti.Peter Navarro, který je jedním z Trumpových ekonomických poradců, před několika dny na CNBC uvedl, že dohoda s Čínou je mnohem složitější než třeba s Mexikem, protože Číňané jednají neférově v mnoha oblastech. V červnovém článku pro WSH zase tvrdil, že Trumpova cla jsou obranou proti čínské agresi, protože ta se snaží získat vojenskou a politickou dominanci tím, že získá ty nejdůležitější technologie. Podle Yardeniho je z podobných úvah znát, že Trumpova vláda skutečně nepočítá s brzkou obchodní dohodou s Čínou.„Vedle tlaku ze strany USA pak na Čínu doléhá její vnitřní ekonomická situace. „Čínská vláda možná nemá jinou možnost než podporovat růst dluhem financovaných investic do infrastruktury, ale efektivita takových investic se snižuje,“ tvrdí Yardeni. A dodává, že nyní se již začíná projevovat předchozí nízká míra porodnosti. Přechod z politiky jednoho dítěte na politiku dvou dětí přichází podle investora příliš pozdě a navíc existuje řada důvodů, proč budou čínské rodiny i nadále preferovat jedno dítě. Mezi ty nejvýznamnější patří vysoké náklady na vzdělání. I u Číny přitom bude platit, že „osud národa je dán jeho demografií“.Zdroj: Blog Eda Yardeniho