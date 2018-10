Po zpřísnění daňových kontrol začala firmám růst ziskovost

Praha byla donedávna, z pohledu četnosti daňových kontrol, považována za daňový ráj, který některé firmy využívaly jako vhodné místo k tzv. daňové optimalizaci. To potvrdila studie leadera v oblasti dat a analytiky, společnosti Bisnode, podle které před zpřísněním daňových kontrol firmám, které přemístily své sídlo do Prahy, docházelo k výraznému poklesu ziskovosti. Ovšem po zavedení opatření Generálního finančního ředitelství, které zabraňuje vyhýbání se daňové kontrole, došlo k obratu. Od té doby firmám, které přesídlily do Prahy, ziskovost roste.

Poradenská společnost Bisnode sledovala vzorek 1 400 firem, které se v období mezi lety 2008 až 2013 přestěhovaly do Prahy a 800 firem, tak učinily po roce 2014, a u kterých jsou k dispozici finanční výkazy z doby před a po stěhování. „V roce 2015 začalo Generální finanční ředitelství uplatňovat praxi tzv. delegace místní příslušnosti. Často šlo o nucené přesunutí místní příslušnosti firem, které jsou registrovány v Praze, ale podnikají jinde. V roce 2016 začalo navíc platit zákonné opatření, podle kterého mohou být firmy kontrolovány kterýmkoli finančním úřadem bez ohledu na místní příslušnost,“ vysvětluje analytik Bisnode Milan Petrák s tím, že existovalo podezření, že některé firmy přesidlují do Prahy, aby se vyhnuly daňovým kontrolám. „Zjištění Bisnode nelze považovat za důkaz, že toto podezření bylo oprávněné a firmy Prahu využívaly pro daňovou optimalizaci. Výsledek nicméně zřetelně naznačuje, že tomu tak mohlo být,“ dodal Milan Petrák.



Analýza Bisnode ukázala, že před stěhováním do Prahy docházelo k poklesu ziskovosti (poměr čistého zisku vůči obratu) z hodnot přesahujících 1,4 % o čtyři desetiny procentního bodu a v dalších dvou letech po stěhování se pokles ziskovosti zastavil přibližně na polovině její hodnoty před stěhováním. V kontrastu s tím je po zavedení opatření ze strany Generálního finančního ředitelství obrat firem stěhujících se do Prahy již dva roky po stěhování více než dvojnásobný ve srovnání se stavem dva roky před stěhováním.



Pro srovnání byla také spočtena ziskovost vzorku 772 firem, které se odstěhovaly z Prahy v období od 2008 do 2013, a 246 firem, které tento krok učinily po roce 2014. „Firmám, které Prahy opustily, ziskovost vzrostla bez ohledu na dobu, kdy k tomu došlo,“ uzavřel Milan Petrák z Bisnode.



Vývoj ziskovosti firem, které přesídlily do Prahy, nebo z Prahy do 31. 12. 2013



Poznámka: rok 0 = rok stěhování, ziskovost a obrat jsou kalkulovány jako medián, tj. hodnota vycházející z „typické“ firmy (polovina firem má nižší ziskovost než ona, druhá polovina ji má vyšší).

Ziskovost = poměr čistého zisku vůči obratu

Zdroj: výpočty Bisnode



Vývoj ziskovosti firem, které přesídlily do Prahy, nebo z Prahy po 1. 1. 2014



Poznámka: rok 0 = rok stěhování, ziskovost a obrat jsou kalkulovány jako medián, tj. hodnota vycházející z „typické“ firmy (polovina firem má nižší ziskovost než ona, druhá polovina ji má vyšší).

Ziskovost = poměr čistého zisku vůči obratu

Zdroj: výpočty Bisnode