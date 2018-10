Vychází kniha Odprezentuj. Naučí vás prodávat sebe i svou práci skvělými prezentacemi

Ve čtvrtek 4. října vychází v nakladatelství Albatros pod značkou Bizbooks kniha Marka Hrkala Odprezentuj s podtitulem Průvodce přípravou prezentace. Publikace postavená na zkušenostech z českého prostředí čtenářům pomůže projít přípravou prezentace od první myšlenky po odprezentování bez zaváhání.

Kniha Marka Hrkala Odprezentuj s podtitulem Průvodce přípravou prezentace čítá 224 poutavých stran, které jsou doplněny ukázkami reálných prezentací z českého prostředí. Určena je nejen lidem, kteří ve firmách často vytvářejí prezentace, ale také častým účastníkům odborných konferencí, šéfům a manažerům, kteří úkolují podřízené tvorbou prezentací, startupistům hledajícím investory či lektorům a studentům.

A v čem je kniha Odprezentuj tak výjimečná, co si klade za cíl?

Naučíte se chystat prezentace, které mají hlavu a patu.

Zjistíte, jak zacílit prezentaci na publikum.

Pochopíte, proč začít tvořit prezentace bez počítače.

Povýšíte obyčejný shluk slajdů na poutavý příběh.

Budete umět vyjádřit své myšlenky vizuálně.

Zbavíte se matoucích grafů a tabulek.

Stanete se sebevědomějším řečníkem.

„Prezentace připravuji pro různé spíkry dennodenně už osm let, ale pořád to nestačí. Neustále kolem sebe vidím takové množství příšerných prezentací, až mě to vyprovokovalo k sepsání knihy,“ poodhaluje autor knihy Odprezentuj a pokračuje: „Přitom dobře prezentovat se může naučit každý. Už jen když pochopíte zákonitosti lidského vnímání, vaše prezentace se radikálně zlepší.“

Cíle pro svou knihu si proto Hrkal neklade nízké: „Doufám, že až za rok či dva dorazím na konferenci, většina prezentací bude o třídu lepší.“

Kniha je propracovaná nejen obsahově, ale i graficky, designově. Je vysázena moderním písmem Carrara, které v roce 2016 navrhl německý typograf Dieter Hofrichter, titulky pak aktualizovanou variantou fontu Univers proslulého Adriana Frutigera. Součástí knihy je kromě autorských ilustrací od Emy R. Pavlovské také na 115 ukázek z prezentací a dalších souvisejících grafik. Většina z nich pochází od grafika odprezentuj.cz Marka Anděla.

„Takto komplexní prezentační kuchařka od českého autora vychází na našem trhu poprvé. O prezentacích zde najdete snad úplně všechno: od přípravy obsahu, přes vizualizaci slajdů, prezentaci dat, až po samotné prezentování. Praktičnost knihy podtrhuje množství ukázek a případovek z českého prostředí. Navíc Marek není teoretik, ale prezentacemi se opravdu zabývá, takže kniha je zajímavá a čtivá. Věřím, že se čtenářům bude líbit,“ říká Martina Rybičková z nakladatelství Albatros Media, které knihu vydává.