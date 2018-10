Aston Martin vjel na londýnskou burzu (+komentář analytika)

Britský výrobce luxusních vozů Aston Martin ocenil svoje akcie v primární veřejné nabídce na 19 GBP za jednu. Firmě to dává tržní hodnotu zhruba 4,3 miliardy GBP. Devatenáct liber je také úroveň, na které se dnes cenné papíry začaly na burze v Londýně obchodovat. Během první půl hodiny ale sklouzly do červeného, podle informací Bloombergu klesaly až o 6,6 %. Titul podle naposledy dostupných dat ztrácel 3,2 % na 18,3880 GBP.

Londýnská akciová burza dnes zahájila podmíněné obchodování s akciemi firmy. Standardní obchodování má začít 8. října. Obchody v podmíněném režimu jsou burzou garantovány, k jejich vypořádání však dochází nejdříve v den zahájení oficiálního obchodování. Tento způsob se obvykle používá v případě, že cenné papíry ještě nejsou fyzicky vydané, což je technická záležitost, ale nabyvatelé již je vlastní.



Cena 19 GBP za kmenovou akcii je pod polovinou původního cenového rozpětí 17,50 GBP až 22,50 GBP. Odborníci označovali horní cenu za příliš vysokou. V pondělí toto rozpětí firma snížila na 18,5 až 20 liber.

Tržní hodnota Aston Martin je při ceně 19 GBP zhruba o 15 % nižší, než jaký byl počáteční maximální cíl. Pořád to je ale 20,7násobek pololetního zisku, připomíná agentura Bloomberg. Ferrari se obchoduje na zhruba 21násobku očekávaného očištěného zisku za letošní rok, připomíná Bloomberg.

Britská značka v porovnání s italským výrobcem supersportů není tak zisková a má i slabší rozvahu. Informovaný zdroj uvedl, že automobilka změnila původní rozpětí, protože investoři se obávali rizik souvisejících s plánem automobilky uvést na trh až do roku 2022 každý rok nový model. Aston Martin loni vykázal poprvé od roku 2010 zisk a ve své historii sedmkrát zbankrotoval.

Společnost, plným názvem Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, prodává 27,5 % akcií včetně over-allotment opce. Výrobci aut z filmů o Jamesi Bondovi by měl burzovní debut přinést minimálně jednu miliardu liber, podotýká BBC.

Pro britské automobilky to je první IPO za posledních zhruba 30 let, konkrétně od roku 1984, kdy byl Jaguar Land Rover vyčleněn do samostatné firmy.

Při současné tržní kapitalizaci by se firma nedostala do hlavního indexu londýnské burzy FTSE 100. Nejmenší firma v indexu má nyní tržní kapitalizaci 4,7 miliardy liber. Nejnovější změna firem v indexu se má uskutečnit v prosinci. Pokud by se Aston Martin dostal do FTSE 100, byl by jedinou automobilovou společností v tomto indexu od doby, co se před téměř 30 lety stáhl z burzy Jaguar.

Komentář analytika Patria Finance Jána Hladkého:

„Když před téměř dvěma roky vstupovalo na burzu Ferrari, nacházelo se v mnohem zdravějším finančním stavu. Stabilní výše čistého zisku byla doprovázena vysokým volným cashflow a také širokou a stabilní hrubou marží. Aston Martin je na tom v těchto ohledech výrazně hůř. Čistý zisk se jen stěží vyškrábal do černých čísel, volný cashflow se zatím jen dostává k vyšším hodnotám a zaostává i hrubá marže. Dle našich propočtů se přitom Aston Martin obchoduje za 65,5násobek ročního zisku (poměr P/E), zatímco Ferrari se po svém IPO drželo mnohem více při zemi s násobkem ve výši 23,0x. Těžko říci, čím je tento nepoměr způsoben. Bude-li však britská automobilka následovat svého italského bratrance, tak nás v nejbližším měsíci čeká projížďka z kopce dolů. Ferrari za první měsíc od svého úpisu sklouzlo o 25 % na 30 EUR, načež přišel obrat a dnes stojí akcie legendární značky 120 EUR. Doufejme, že podobnou jízdu si pro své akcionáře připravil i Aston Martin.“

Zdroje: BBG, ČTK, BBC