Rozbřesk: Italská vláda dnes pod tlakem odhalí předpoklady rozpočtu

Italská vláda by dnes měla předložit odhady růstu, na kterých zakládá rozpočtové plány na roky 2019-2021. Pravděpodobně budou počítat s výrazným zrychlením hospodářského růstu, který nominálně (včetně růstu cen) zůstával v posledních letech pod úrovní 2 %. Jinak si lze těžko představit, že by mohla italská vláda počítat při deficitech (2,4 %, 2,1 % a 1,8 %) s poklesem veřejného zadlužení. To dnes přesahuje 130 % HDP, což je po Řecku druhá největší hodnota. My počítáme s pokračováním nominálního růstu okolo 2 %, což by mělo v následujících třech letech udržet italský veřejný dluh relativně stabilní v okolí 130 % HDP. Tedy na první pohled “žádná tragédie”, ovšem ani “žádné vítězství”. Otázkou ale je, zda snížení odhadů růstu nakonec nepovede ještě k horším odhadům deficitů a dalšímu zhoršení dluhové trajektorie. To vše budeme moct říct až ve chvíli, kdy vláda zveřejní bližší detaily rozpočtu.



Už teď je ovšem jasné, že vláda chce zvyšovat mandatorní výdaje (především sociální) ve chvíli, kdy se dostala do expanzivní fáze hospodářského cyklu a měla by své zadlužení logicky snižovat. Navíc expanzivní plány přicházejí na stůl ve chvíli, kdy ECB plánuje ukončit expanzivní měnovou politiku (QE), která pomohla stlačit italské výnosy v roce 2016 až k 1 % (splatnost 10 let). Toto úterý šly výnosy naopak v reakci na rozpočtové plány italské vlády prudce vzhůru a přiblížily se 3,5 % - nejvyšším hodnotám od začátku roku 2014.





Pro další vývoj na trzích bude zásadní, jak realistické se ukáží být předpoklady, na kterých stojí italské rozpočtové plány a jak se italské vládě podaří ve finále přesvědčit Brusel a ratingové agentury. Ostrá slova vládních představitelů vyhrožujících ECB nesplacením dluhu zatím situaci moc uklidnit nepomáhají. Česká koruna sice smazala část předešlých ztrát, ale pod 25,70 EUR/CZK se ji zatím nechce. Prudký růst amerických výnosů a ztráty sousedního zlotého ovšem české měně zatím nedovolily pomýšlet na proražení 25,70 EUR/CZK Americká ekonomika se přehřívá - alespoň touto řečí promluvila včerejší americká makro čísla v podobě excelentního ADP report z trhu práce a indexu ISM ve službách. Přeloženo do aplikované měnové politiky to znamená, že Fed bude muset vyhnat oficiální úrokové sazby výše (než je rovnovážná sazba 3 %) a dost možná i rychleji. Ne náhodou přesně v tomto duchu také včera hovořil šéf Fedu Powell, přičemž se k němu přidaly i některé zatvrzelé holubice z vedení centrální banky (např. Evans). Zatímco to vše je pochopitelně rajská hudba pro dolar , tak tyto signály jsou katastrofou pro americké vládní dluhopisy . Ty včera prožily hrůzný výprodej, který vytlačil jejich výnosy na nejvyšší hodnoty od roku 2011. Trhy přitom zůstanou v napětí až do pátečních statistik z amerického trhu práce (půjde zejména o mzdy ) a do té doby se eurodolaru těžko uleví (nehledě na lepší zprávy z Itálie ).Polská centrální banka, tak jak se očekávalo, setrvává i po včerejším zasedání v neutrálním módu. Tiskovka guvernéra NBP se opět nesla v mírně holubičím módu, který zlotému může těžko pomoct k silnějším hodnotám.Na ropný trh včera dopadla smršť medvědích zpráv, které však v dominujícím býčím módu nedokázaly cenu poslat směrem dolů. K údivu většiny trhu došlo k pravému opaku a cena ropy Brent včera dále rostla, a to až k 87 USD /barel.Americká EIA přitom oznámila masivní nárůst zásob surové ropy (+8 mil. barelů), nejvyšší od března 2017. K tomu je zapotřebí přidat rovněž další rekordní nárůst těžby ve Spojených státech, celkově již na 11,1 mil. barelů denně.Ještě o poznání důležitější pak bylo prohlášení Saúdské Arábie, která v posledních týdnech významně navýšila produkci na 10,7 mil. barelů denně (na úrovni historického maxima). Navíc, dle saúdského ministra Al-Faliha mají Saúdové mírně zvýšit produkci i v listopadu, podobně jako Rusové, kteří již nyní těží na vlastních historických maximech. To by mohlo v následujících týdnech a měsících přinést na ropný trh - ve světle výpadků íránských exportů - uvolnění napětí a v důsledku i pokles cen ze současných úrovní zpět do okolí 80 USD /barel.