Ceny ropy se řítí vzhůru, čeští řidiči se musí pro nejbližší týdny připravit na prudké zdražování benzinu i nafty

Aktuální růst cen ropy na světových trzích si v ČR začíná vybírat svoji daň, a to zejména v případě nafty. Ta za poslední týden na českých čerpacích stanicích zdražila o 17 haléřů na litr a prodává se nyní průměrně za 32,87 haléřů. To je nejvyšší úroveň od roku 2014. Zdražuje ovšem také benzín. Ten za uplynulý týden cenově poskočil o šest haléřů, na 33,61 koruny za litr. To je rovněž nejvyšší úroveň od roku 2014.



Zvláště citelné je zdražování pohonných hmot v ČR v uplynulých dvou dnech. S obvyklým zpožděním dvou až tří týdnů se totiž v těchto dnech v ČR začíná projevovat citelný růst cen ropy na světových trzích. Ropa typu Brent zdražila v uplynulém měsíci o více než deset dolarů na barel. Začátkem září se prodávala i za cenu pod 76 dolaru za barel, včera večer středoevropského času vyskočila až nad 86,60 dolaru za barel. To je její nejvyšší úroveň od října 2014.



Je přitom pravděpodobné, že ropa bude zdražovat dále, a to minimálně do začátku listopadu. Dne 4. listopadu totiž vstupují platnost sankce USA namířené proti íránskému ropnému průmyslu. Právě zejména obavy z výpadku dodávek ropy na světové trhy nyní ženou její ceny vzhůru. Začátkem listopadu, po uvedení sankcí, by mělo být zřejmější, jaký bude jejich skutečný dopad. A také to, jak zareagují klíčoví hráči. Americký prezident Donald Trump si nepřeje eskalaci cen ropy z důvodu blížících se voleb do Kongresu. Ty se uskuteční 6. listopadu. Existuje tak nemalá šance, že Spojené státy uvolní část svých strategických rezerv a současně budou dále tlačit na Saúdskou Arábii, aby těžila více.



Cena ropy proto nejspíše v nejbližších týdnech vyskočí nad 90 dolarů za barel, ale nad psychologickou hranici sta dolarů za barel už se nedostane. I její růst nad 90 dolarů za barel znamená pro české řidiče další výrazné zdražování. Benzín v takovém případě během následujících 30 dní zdraží o zhruba 1,50 koruny na litr, nad 35 korun za litr, zatímco nafta i z důvodu příchodu zimní topné sezóny podraží ještě výrazněji, na 34 korun za litr. S topnou sezónou se totiž mění produkce rafinérií, roste jejich orientace na lehké topné oleje. Zatím se ovšem nezdá, že by cena nafty měla letos v zimě převýšit cenu benzínu, jako tomu bylo například v letech 2014 nebo 2015. Během posledních dvou zim zůstala cena benzinu po celou dobu vyšší. Naposledy byla cena litru nafty u českých čerpacích stanic vyšší než cena litru benzinu v březnu 2015.



V příštích sedmi dnech se cena benzínu vyhoupne k úrovni 33,90 korun za litr a cena nafty pak překročí úroveň 33,20 koruny za litr. Růst cen pohonných hmot bude v nadcházejících týdnech umocňovat silný dolar. Od konce září česká koruna vůči němu opět slábne, takže je v současnosti blízko své nejslabší úrovně vůči americké měně za poslední rok, kurs činí 22,45 koruny za dolar.



Lukáš Kovanda

Hlavní ekonom, CZECH FUND