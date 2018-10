Cena ropy Brent dále rostla až k 87 USD/barel

Na ropný trh včera dopadla smršť medvědích zpráv, které však v dominujícím býčím módu nedokázaly cenu poslat směrem dolů. K údivu většiny trhu došlo k pravému opaku a cena ropy Brent včera dále rostla, a to až k 87 USD /barel.Americká EIA přitom oznámila masivní nárůst zásob surové ropy (+8 mil. barelů), nejvyšší od března 2017. K tomu je zapotřebí přidat rovněž další rekordní nárůst těžby ve Spojených státech, celkově již na 11,1 mil. barelů denně.Ještě o poznání důležitější pak bylo prohlášení Saúdské Arábie, která v posledních týdnech významně navýšila produkci na 10,7 mil. barelů denně (na úrovni historického maxima). Navíc, dle saúdského ministra Al-Faliha mají Saúdové mírně zvýšit produkci i v listopadu, podobně jako Rusové, kteří již nyní těží na vlastních historických maximech. To by mohlo v následujících týdnech a měsících přinést na ropný trh - ve světle výpadků íránských exportů - uvolnění napětí a v důsledku i pokles cen ze současných úrovní zpět do okolí 80 USD /barel.