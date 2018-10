Americká ekonomika se přehřívá - alespoň touto řečí promluvila včerejší americká makro čísla v podobě excelentního ADP report z trhu práce a indexu ISM ve službách. Přeloženo do aplikované měnové politiky to znamená, že Fed bude muset vyhnat oficiální úrokové sazby výše (než je rovnovážná sazba 3 %) a dost možná i rychleji. Ne náhodou přesně v tomto duchu také včera hovořil šéf Fedu Powell, přičemž se k němu přidaly i některé zatvrzelé holubice z vedení centrální banky (např. Evans). Zatímco to vše je pochopitelně rajská hudba pro dolar , tak tyto signály jsou katastrofou pro americké vládní dluhopisy . Ty včera prožily hrůzný výprodej, který vytlačil jejich výnosy na nejvyšší hodnoty od roku 2011. Trhy přitom zůstanou v napětí až do pátečních statistik z amerického trhu práce (půjde zejména o mzdy ) a do té doby se eurodolaru těžko uleví (nehledě na lepší zprávy z Itálie ).Polská centrální banka, tak jak se očekávalo, setrvává i po včerejším zasedání v neutrálním módu. Tiskovka guvernéra NBP se opět nesla v mírně holubičím módu, který zlotému může těžko pomoct k silnějším hodnotám.