Čtvrteční obchodní seance 4. 10. 2018

Čtvrtek 4. 10. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,20 %), S&P500 (+0,07 %) a NASDAQ (+0,32 %).

Evropa: DAX (Unity Day), FTSE 100 (+0,48 %) CAC40 (+0,43 %).

Čína: Bank Holiday

Japonsko: Nikkei 225 (-0,64 %).

-----------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-----------------------------------------------------------

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

USA: (16:00) – Průmyslové objednávky (srpen)

USA: (16:00) – Objednávky zboží dl. spotřeby (srpen)

-----------------------------------------------------------

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. +88 mld., min. +46 mld.

-----------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zakončily třetí obchodní seanci nového týdne ziskově. Akcie posilovaly hlavně díky slibným údajům o vývoji ekonomiky USA. Report ADP poukázal na to, že soukromí zaměstnavatelé v měsíci září vytvořili 230 tis. pracovních míst. To představuje nejvýraznější přírůstek od února tohoto roku. Posilovaly zejména akcie finančního sektoru, které těží z dobrých dat vzhledem k pozvolnému růstu výnosů vládních dluhopisů. Tento růst pomáhá celému finančnímu sektoru. Centrální banka USA má totiž stále v plánu sáhnout ještě na jedno zvýšení základní úrokové míry o 0,25 bp. Akcie Bank of America (+1,42 %), Wells Fargo (+1,00 %) nebo JPMorgan (+0,94 %) posílily zhruba o procento. Hlavním indexům pomohl také vzestup akcií společnosti Apple (+1,22 %).

Americký dolar posiloval po příznivých údajích ADP a smazal tak eurové zisky, které během dopolední seance měna připsala po zprávě, že Itálie plánuje snížit rozpočtový deficit. Italská vládní koalice minulý týden znepokojila trhy oznámením, že na příští roky plánuje rozpočtový schodek na úrovni 2,4 % HDP. To by představovalo trojnásobek oproti cíli předchozí vlády. Italský ministr hospodářství a financí ve středu prohlásil, že vláda hodlá od roku 2020 schodky postupně snižovat. Ministr však původně chtěl, aby se deficit rozpočtu příští rok snížil na 1,6 % HDP. Doufal, že tak uspokojí požadavky EU, aby Itálie postupně snižovala svůj schodek a snížila dluh. Vláda však tlačila na vyšší schodek, aby mohly vládní strany splnit své předvolební sliby.

Dnes se dočkáme z pohledu makrodat klidnější seance. Zveřejněny budou opět data z amerického trhu práce a průmyslové objednávky. Komoditní obchodníci se zaměří na report EIA ohledně vývoje stavu zásob zemního plynu.