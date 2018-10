Wall Street Journal: (ro)boti manipulují ceny kryptoměn

Programy pro automatické obchodování manipulují ceny digitálních měn. Informaci o tom přinesl 2. října Wall Street Journal (WSJ). Tyto programy, označované také jako boti (bots), automaticky provádějí obchodní příkazy rychlostí, jaké žádný člověk není schopen.

WSJ uvádí, že nedostatek řádné regulace na trzích virtuálních měn je hlavní příčinou toho, že boti zde mohou neomezeně poškozovat jak samu reputaci těchto trhů, tak individuální investory.

„Strategie těchto botů je velmi podobná praktice zvané spoofing. Při ní obchodníci zadají falešné obchodní příkazy, které následně zruší. Cílem je uvést v omyl ostatní investory a přimět je, aby nakupovali či prodávali určité aktivum tím, že je jim falešně signalizována větší nabídka či poptávka po tomto aktivu. Tato praktika byla na trzích akcií a futures ve Spojených státech postavena mimo zákon v roce 2010,“ píše WSJ.

Boti úspěšně a neomezeně manipulují ceny bitcoinu i altcoinů, odhaluje WSJ a cituje při tom čtyři různé účastníky trhů digitálních měn.

Prvním citovaným je venture fond Virgil Capital, který se specializuje na arbitrážní praktiky a spravuje fond v hodnotě osmdesáti milionů dolarů. Vytvořil své vlastní boty, kteří mají bojovat proti programům, které ohrožují jeho vlastní investice do virtuálních mincí. Začal s tím poté, co firma letos přišla na kryptoburzách o své investice do etherea.

Druhým citovaným je služba Quatloo Trader, která nabízí své vlastní boty a prezentuje samu sebe jako „nejlepší nástroj tržní manipulace v kryptosvětě.“ Autorem této služby je Nor Kjetil Eilertsen. Pro něj jsou tito boti jádrem jeho podnikání. Nabízí několik „pump and dump“ nástrojů, jejichž cílem je učinit použití těchto nezákonných strategií tak snadným, jako je pouhé stisknutí tlačítka.

Třetím citovaným je Ryan Wright, Američan žijící na Taiwanu a jeden z klientů výše uvedené služby Quatloo. Loni se rozhodl přestat této služby využívat kvůli aktivitám amerických regulátorů právě v oblasti praktik kryptobotů.

Čtvrtým citovaným je platforma CoinList, která nabízí vydávání nových tokenů. „Tento typ aktivit je na kryptotrhu právě nyní přebujelý,“ komentoval pro WSJ Andy Bromberg, spoluzakladatel a prezident CoinList.

V září kancelář generálního prokurátora státu New York publikovala speciální zprávu věnovanou integritě trhů virtuálních mincí. Boti zde byli jmenováni jako jeden z předních příkladů nekalých obchodních praktik.

