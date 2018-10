Čeká nás slunečné počasí, v noci ale může teplota klesat pod nulu.

Do víkendu nás čeká slunečné počasí, teploty do neděle vystoupají až k 22 °C, v noci a k ránu bude ale pořádná zima. Řidiči by si podle meteorologů měli ráno dávat pozor na mlhy. Lehkého deště se nejspíš dočkáme až v sobotu a v neděli.

Už ve čtvrtek by mělo být přes den jasno až polojasno, oblačnost se bude držet zejména na severu a východě, i tam by se ale odpoledne a večer mělo vyjasnit. Teploty přes den vystoupají k 13 až 17 °C.

V noci na pátek bude ale pořádná zima, podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) klesnou teploty k 5 až 1 °C, při uklidnění větru může být i -1 °C. Ráno se mohou místy objevovat mlhy. Přes den se pak oteplí na 16 až 20 °C.

Ještě sobotní den by měl být převážně jasný, ojediněle se může objevovat nízká oblačnost, později odpoledne a večer se ale začne zatahovat, na jihozápadě se mohou ojediněle objevit přeháňky. Teploty v noci poklesnou k 5 až 1 °C, místy se mohou objevovat přízemní mrazíky, přes den pby pak mohlo být 18 až 22 °C.

Obloha by podle ČHMÚ měla být v neděli zatažená, místy se tak budou objevovat přeháňky. V noci bude mírně tepleji kolem 8 až 4 °C, ve východní polovině území dokonce 12 až 8 °C, přes den nás pak opět čeká 18 až 22 °C.