Kam se poděly akcie Kofoly od CED Group?

Akcionářské změny v nápojové společnosti Kofola ČeskoSlovensko, a.s. (dále jen Kofola) míchají v posledních měsících výrazně s kurzem akcií společnosti. Snaha dřívějšího hlavního minoritního akcionáře CED Group zbavit se svého podílu zatlačila cenu v září na nová minima. Konečně však již došlo k „vyčištění“ akcionářské struktury a tak si řada investorů i management může snad oddechnout a říci, že „snad již bude lépe…“. Řada členů vrcholného vedení Kofoly totiž na firemních akciích také prodělává nemalé peníze, když již nakupovali nad hladinou 400 korun. V posledních dnech můžeme sledovat cenové „ředění“ jejich podílů.

Management nakoupil více než 8 tisíc akcií

V posledních třech týdnech se k nákupu akcií Kofola odhodlalo hned 5 členů nejvyššího vedení. Nejprve 14. září člen představenstva Jiří Vlasák nakoupil na pražské burze na 850 akcií za kurz 285 korun. Učinil tak ještě před oznámením, že CED Group prodává svůj zbylý podíl. Po zmiňované prodejní transakci polského minoritního akcionáře se k nákupům odhodlali další členové managementu. A nakonec znovu také i Jiří Vlasák, který přikoupil v úvodu října dalších 1500 akcií, tentokrát již za kurz 315 korun.

Na 880 akcií za kurz 282 korun koupil 25. září člen dozorčí rady Petr Pravda. Finanční šéf divize Adriati Martin Pisklák si 20. září koupil 1450 akcií za kurz 274 korun. Nejčerstvější nákup pak uskutečnil toto úterý 2. října manažer a zároveň významnější akcionář (v rámci majoritního akcionáře Aetos) René Novotný, když koupil 1748 akcií za kurz 315 korun.

Kupoval management od CED Group?

Nejasnost ohledně nákupu akcií lze shledat u člena představenstva Mariána Šefčoviče. Dle regulatorního hlášení nakoupil 20. září, tedy v den realizace prodeje balíku od CED Group, celkem 1828 akcií za průměrnou cenu 261,21 Kč. Regulatorní hlášení přitom v detailu zmiňuje, že z toho 1244 akcií koupil za kurz jen 255,20 korun a 584 akcií za kurz 274 korun. Takové obchody ale na pražské burze neproběhly. Nejníže se v ten den akcie, dle oficiálních dat BCPP, obchodovaly za 280 korun. Zřejmě došlo k uvedení chybného data transakce, resp. alespoň obchod za zmiňovaný kurz 274 korun šlo uskutečnit o den dříve. Kde však Šefčovič nakoupil zmiňované akcie za kurz 255,20 korun je nejasné. Hlášení zmiňuje uskutečnění transakcí na BCPP, zde se však akcie Kofola historicky nejníže obchodovaly jen za 267 korun a to zmiňovaného 19. září. Pokud by však akcie kupoval od CED Group v rámci jejího zrychleného prodeje, měla by být nabývací cena 255 korun, resp. aspoň tato cena byla oficiálně v transakci 20. září stanovena.

Kdo kupoval akcie od CED Group?

Jen v letošním roce se CED Group zbavila téměř 21 % akcií Kofola, resp. v početním vyjádření 4,67 milionu akcií. Zajímavé je, že se však téměř neobjevili noví kvalifikovaní akcionáři. Zmínit lze totiž vlastně jen dva. V červnu oznámila domácí skupina Conseq získání více než 460 tisíc akcií Kofola, resp. 2,06 %. Čerstvým odtajněným kvalifikovaným akcionářem je pak již jen investiční skupina NN Investment Partners (dříve ING). Ta koncem minulého týdne oznámila, že k 21. září vlastně jen nevýrazně navýšila podíl na 1,07 %, když dříve ve společnosti disponovala 0,98 %.

Připomenout lze, že majoritní akcionář společnost AETOS disponuje 68 % podílem. Na 5 % akcií pak vlastní Kofoly dceřiná společnost Radenska. Mezi investory je zkrátka rozptýlen již vcelku výrazný free float 27 % akcií. Nejspíše lze v čase čekávat větší krystalizaci akcionářské struktury, resp. více kvalifikovaných akcionářů.

Zdroj: Kofola



Změny v dozorčí radě

Zmiňovaný prodej podílu CED Group logicky vyústil i ve změnách v zastoupení v orgánech společnosti. Zástupci společnosti Pan Dariusz Prończuk a Bartosz Kwiatkowski rezignovali na své funkce v dozorčí radě Kofoly. Jejich funkce zaniknou měsíc po oznámení, resp. k 25. říjnu. Kofola zatím neoznámila, kdo je v dohledovém orgánu nahradí.