Stát je ten největší šmírák

V poslední době se často řeší tzv. šmírování, kdy se Big Brother z knihy 1984 stává denní realitou. A často se o něm mluví v souvislosti se soukromými firmami. Kritizuje se Google, protože sleduje vše, co děláme - co vyhledáváme, co nakupujeme, ukládá si naší polohu a já nevím, co všechno. To samé Facebook. Jedna nedávná kauza - Cambridge Analytica - ukázala, že Facebook také dělá s našimi daty různé techle mechtle, kdy generování cílené reklamy je v podstatě to nejmenší zlo, ke kterému osobní data lze zneužít. Rozumím tomu, proč se tohle lidem nelíbí. Rozumím tomu, proč se na tohle pokazuje, kritizuje se to a dokonce se s tím bojuje.

Nicméně mi připadá značně neférové, že se šmírování firmám dost vyčítá a kritizují se, zatímco stát šmíruje v daleko větším měřítku a data zneužívá k daleko většímu zlu.

Navíc využívání Google a Facebooku je zcela dobrovolné. Nemusíte mít Google účet a nemusíte mít Facebook. Stát oproti tomu vás nutí zákonem k tomu, abyste mu sdělili vše, co chce. Stát zná vaše jméno (byl to také on, kdo ho na začátku schválil), bydliště, kolik vyděláváte, za co utrácíte, kde pracujete, kde se zdržujete, kam cestujete, jaký máte majetek. Prakticky ví všechno, a to, co neví, může zjistit. Nezapomínejte, že stát má tajné služby a jejich moc může být daleko větší, než by si člověk mohl myslet. Snowden třeba světu odhalil, že jejich moc je obrovská a sledují téměř všechno.

Co všechno po nás stát ještě chce? Obchodníci musí mít elektronickou evidenci tržeb, takže úřady ví o každém prodaném i neprodaném cukrátku. Musíme mít povolení ke každé stavbě, takže má i přehled o tom, co stavíme. Dále musíme mít povolení skoro na každé zvíře. Dále jsou tu registry vozidel.

Slyšel jsem i o případech, kdy stát pozoruje všechno za pomocí satelitních snímků. Jsou lidé, co dostali pokuty, protože úředníci na satelitu objevili černou stavbu. Nebo měl někdo sedm ovcí, i když přiznal úřadům jen šest, takže k němu došli se snímky a zpokutovali ho. A opět, tohle nikdo neřeší. Kde jsou ti samí lidé, co kritizují Facebook a Google? Jak to, že už nevyšli do ulic a nebojují?

Kam to v budoucnu povede? Už se objevují první návrhy na zrušení hotovosti. Bojím se, že se tohle salámovou metodou nakonec podaří prosadit, a následně bude mít stát kompletní přehled o všech našich finančních tocích, včetně maličkostí. Půjde snadno dohledat komu a kdy jste co poslali.

Že nic špatného neděláte, a tak nemáte co skrývat? A víte to jistě? V současné době platí okolo dvou milionů právních norem. Znáte je úplně všechny? Však na každýho se dá něco najít. Zákonů je tolik, že nemůžete ani vědět, že neporušujete aspoň jeden.

Vadí vám šmírování? Zapomeňte na nějaký Facebook a raději vložte energii do boje proti státnímu šmírování. EET? Zcela odmítnout! Pokuty na základě satelitních snímků? Širte to, udělejte z toho skandál. Dejme najevo, že tohle nebudeme státu tolerovat. Zrušení hotovosti? Ani nápad! Zarazit takový nápad ihned v zárodku! Make 1984 fiction again!

Matthias Lukl, Mises.cz