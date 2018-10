MMF: Španělsko by mělo krotit dluh

Španělsko by mělo držet své zadlužení pod kontrolou a stát si za reformami na trhu práce, aby odolalo budoucím otřesům. Uvedl to dnes Mezinárodní měnový fond (MMF), který současně snížil prognózu ekonomického růstu země v letošním roce na 2,7 procenta ze své dubnové předpovědi 2,8 procenta. Se 2,7 procenta počítá také španělská vláda.



Čtvrté největší hospodářství eurozóny vykazuje známky zpomalování tempa růstu už 19 po sobě jdoucích čtvrtletí, nicméně stále má na to zůstat mezi nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě. "V tuto chvíli je důležité posílit odolnost ekonomiky, aby ustála otřesy," uvádí zpráva MMF.





Pro tento cíl jsou podle MMF stěžejní dvě politické oblasti, a to opětovné spuštění strukturálních finančních úprav a udržení důvěry v reformy na trhu práce , které zavedla předchozí konzervativní vláda.Zatímco hladina zadlužení se v poslední době snížila jen nepatrně, hospodářský růst byl solidní, takže cíl vlády snížit schodek veřejných financí v roce 2019 na 1,8 procenta hrubého domácího produktu je "nezbytný a náležitý", píše MMF.Vládu vyzývá, aby usilovala o udržení důvěry v reformu na trhu práce z roku 2012, která podpořila ekonomické oživení Španělska a obnovení jeho konkurenceschopnosti. Pro zmírnění současného napětí jsou podle MMF důležité také komplexní penzijní reformy, píše agentura Reuters.