Islámský stát jako protostátní útvar je na lopatkách, samozvaný chalífát přestává existovat - Szántó (Video)

Syrský ministr zahraničí v OSN řekl, že nastoleny byly všechny podmínky pro dobrovolný návrat syrských uprchlíků do vlasti. V zemi zůstala jediná větší bašta odporu povstalců proti vládě, která se nachází v okolí města Idlib. Dá se očekávat, že se situace zklidní a třeba z Evropy se lidé začnou vracet zpět do Sýrie? Zahraniční zpravodaj České televize Jakub Szántó je hostem Interview Plus, které moderuje Jan Bumba.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/hhS/B0R193W0-szanto-islamsky-stat-jako-protostatni-utvar-je-na-lopatkach-sa.jpg" />

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus