CAT a EM vytvořily anomálii, která možná něco říká o celé globální ekonomice

Společnost Bespoke před několika dny upozornila na zajímavou „anomálii“, která vznikla na jedné straně chováním akcií společnosti CAT a na straně druhé chováním akciového indexu rozvíjejících se zemí (EM index). Podívejme se na ní, a to i v širších souvislostech.



Ona (údajná) anomálie je zřejmá z následujícího grafu. Akcie společnosti CAT a EM index vykazují historicky určitou korelaci, což je fundamentálně pochopitelné: CAT vyrábí těžké stroje, které jsou hojně využívány v těžbě, sklízení a zpracování komodit, či ve stavebnictví (a tudíž je tu zase vazba na stále mohutně infrastrukturně investující Čínu). Pokud tak přijmeme, že se obě aktiva mají pohybovat ruku v ruce, zarazí nás, že se akcie CATu v posledních týdnech vydaly prudce nahoru, zatímco EM index míří trendově dolů:





Zdroj: Bespoke



Akcie CATu v posledních dnech o něco korigovaly, ale ona mezera je stále značná. Optimista na ní bude hledět jako na známku toho, že situace na rozvíjejících se trzích se už brzy začne zlepšovat (tj. CAT tu je vedoucím indikátorem). Pesimističtější pohled bude spíše naznačovat, že CAT se nemístně utrhl od strádajícího fundamentu EM. Nebo je tu ještě třetí možnost – neměli bychom se mezerami mezi oběma proměnnými nijak zvlášť vzrušovat, protože ona korelace, neřkuli závislost, mezi oběma aktivy zase není tak vysoká.

Vybavit se nám v tomto bodě může takzvaný Dr. Copper (tedy ceny mědi), o kterém se někdy tvrdí, že dobře predikuje vývoj ve světové ekonomice. Tato logika je na první pohled také pevná – měď je konzumována napříč celým světem v celé řadě odvětví a její ceny by tak měly odrážet stav světového hospodářství. Jenže pokud se podíváme na data, zjistíme, že predikční schopnost mědi je ve skutečnosti dost nízká. Jednou z příčin je, že se do jejích cen promítá i nabídkově investiční cyklus (tj. vývoj těžebních a zpracovatelských kapacit) a na poptávkové straně hraje/hrála asymetrickou roli Čína.

Pokud se nyní podíváme konkrétně na vývoj akcií CATu, zjistíme, že po většinu letošního roku si nevedly moc dobře. Pak ale nastala ona prudká změna popsaná i v grafu. CAT jistě těží z toho, že ve druhém čtvrtletí se mu zvýšily tržby o 24 %, zisky na akcii se zdvojnásobily. Historické výsledky shrnuje následující tabulka a z ní vidíme, že CAT tržbami velmi citlivě reagoval na zadrhnutí globální ekonomiky v roce 2015/2016 a pak opět citlivě reagoval na následný synchronizovaný globální boom. Jeho volný tok hotovosti je také dost proměnlivý. Minulý rok mu po investicích zbylo 3,37 miliardy dolarů, průměr za posledních pět let se u volného toku hotovosti pohyboval na 3,96 miliardách dolarů.





Zdroj: Morningstar



Jak se tato čísla rýmují s kapitalizací a cenou akcií? Kapitalizace CATu nyní dosahuje 92,5 miliard dolarů. Pokud bychom oněch 3,96 miliardy dolarů považovali za cyklický standard firmy, který bychom dlouhodobě nechali růst o 4 % ročně, současná hodnota takového toku hotovosti dosahuje 48 miliard dolarů (tj. cca polovina kapitalizace). Pokud by dlouhodobý růst dosahoval 6 %, dostaneme se na 63 miliard dolarů. Dokonce i když jako výchozí hodnotu nepoužijeme onen standard posledních pěti let, ale rekord z roku 2014 (tj. 4,7 miliardy dolarů volného toku hotovosti), dostaneme se na 75 miliard dolarů, což je stále znatelně pod současnou kapitalizací.



U vysoce cyklických společností, jakou je bezesporu i CAT, se dá podobných scénářů vytvořit celá řada. Ale tyto jednoduché kalkulace mně osobně naznačují, že tu, mírně řečeno, rozhodně nehovoříme o nějaké levné akcii. Nebo je tu druhá možnost: Akcioví investoři jsou ohledně CATu naprostými realisty a pak globální ekonomiku (a možná i EM trhy) čekají dobré časy.