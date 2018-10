WTO: Technologie zvýší globální obchod do 2030 o třetinu

Technologie a inovace zvýší až do roku 2030 globální obchod o 1,8 až dva procentní body ročně díky poklesu nákladů na obchod. Za 15 let to bude představovat nárůst o 31 až 34 procentních bodů. Uvedl to v dnešní zprávě generální ředitel WTO Robert Azevedo. V letech 1996 až 2014 náklady na globální obchod klesly o 15 %.



Azevedo upozornil, že technologie jako blockchain, umělá inteligence, internet věcí, tisk ve 3D a další průlomové objevy od základu změní obchod, a označil to za revoluci.





Digitální technologie přináší nové obrovské příležitosti spotřebitelům i podnikatelům po celém světě. Pokud by vlády dokázaly vytvořit správné rámcové podmínky pro rychlý rozvoj technologií, mohl by světový obchod rychle růst, domnívá se WTO. Těžit by z toho mohly i malé a středně velké firmy Spotřebitelům by díky technologiím již brzy mohlo být zcela jedno, zda je výrobek k dispozici na místě nebo tisíce kilometrů daleko. To, co potřebují, by mohli hledat po celém světě, srovnávat kvalitu a pověst výrobků a objednávat si produkty vytvořené podle svého přání. Technologie také pomáhají překonat jazykové bariéry.Jedním z předpokladů pro využití možností rozvoje digitalizace je však to, že vlády musí poskytnout spolehlivý přístup k internetu po celé zemi, zvláště mimo města a v rozvojových zemích, a umožnit tak lidem přístup na světový trh. Rovněž by měl být podporován obchod přes hranice, a to i v případě, že to přivede novou konkurenci. WTO upozornila, že ačkoliv byly prokázány přínosy otevřené a volné obchodní politiky a negativní následky omezující politiky a regulace, některé vlády stále ještě zavádějí opatření na ochranu domácích firem před zahraniční konkurencí. Nezmínila však přímo současné zásahy Spojených států proti Číně, EU a dalším zemím.Obrat internetového obchodu se v letech 2013 až 2015 zvýšil o 56 procent na zhruba 25 bilionů dolarů (557,8 bilionu Kč ). V roce 2016 stoupl na 27,7 bilionu dolarů , napsaly agentury DPA a Reuters.