Když jde rodina a podnikání ruku v ruce, o tom byla konference na Velehradě

Na 170 lidí včetně dětí se 22. září vydalo na konferenci Podnikání a rodina do velehradského Stojanova gymnázia. Promluvilo k nim 12 řečníků z Česka a Slovenska. Většina z nich jsou podnikatelé s desítkami let zkušeností s budováním svých firem a také s větším počtem dětí. Čestným hostem konference byl i olomoucký světící biskup Mons. Josef Nuzík.

Hlavní přínos konference tvoří otevřenost, s kterou byli řečníci připraveni upřímně svědčit o svém know how pro zvládání jak řízení firem, tak výchovy dětí a to vše podle křesťanských hodnot. Své příspěvky přednesli: Irena Smékalová – s manželem Petrem vedou soukromou manželskou poradnu; Jiří Jemelka s manželkou Monikou – Jiří říká, že své podnikání svěřil Bohu a Boha bere jako „parťáka“ v podnikání, jeho firma dnes řídí a spravuje více než 10 malých a středně velkých podniků napříč ČR; Juraj Habovštiak s manželkou Máriou – měl ještě velmi malé děti, když zanechal dobrého místa ve firmě Tesla a doma v garáži začal podnikat; anebo Štefan Súkeník s manželkou Máriou – začal podnikat v roce 1991, bez kapitálu, zkušeností a povědomí o podnikání. Založením firmy si ale splnil svůj sen. Dnes na Slovensku zaměstnává téměř 200 lidí.

Pro mnohé účastníky bylo jistě povzbuzením, že se před ně nepostavili dokonalí profesionálové s talentem zvládat vše bez chyb. Jejich příspěvky měly hodnotu právě ve svědectví o tom, kolik úsilí stojí každodenní rozhodování se a hledání správných řešení. Přes mnohé vztahové i firemní krize se některým podařilo najít systémové řešení. „Máme velký rodinný kalendář, kam vše zaznamenáváme. První co v září udělám, tak si obejdu učitele, aby mi dali termíny všech besídek, školních akcí, třídních schůzek a já to do kalendáře zapíšu. Děti ví, že jsou pro mě tyto dny a já nikam neodjedu,“ říká Irena Smékalová. Jiní zase zpětně děkují svým partnerům, kteří s trpělivostí vyvažovali nerovnováhu, jež propojení byznysu a rodiny působí. Jako např. Štefan Súkeník: „Musím priznať, že som sa nevenoval dostatočne rodine. Vďaka Bohu a manželke, ktorá je neskutočne obetavá, to rodina prežila bez veľkých zranení. Som rád, že ma občas dokázala v rodine zastúpiť, ale nie som na to hrdý, lebo to nie je dobrá cesta. Otec a muž je v rodine nezastupiteľný a je potrebné, aby si čas na rodinu, deti, manželku vždy našiel a vtedy keď to potrebujú, nie až o niekoľko rokov.“

Čestným hostem konference Podnikání a rodina byl olomoucký světící biskup Mons. Josef Nuzík. K tématu setkání přispěl ze dvou pohledů. Narodil se do veliké rodiny, má 10 sourozenců. Díky tomu mohl zavzpomínat, jak fungovala jejich rodina ve všedním rytmu. Ten udávaly povinnosti práce na statku, kterých se všechny děti podle svých možností účastnily. Biskup Nuzík vyrůstal za totality. Jeho otec vzdoroval komunistickému režimu a do poslední chvíle odmítal odevzdat statky, jež živily jeho rodinu, do družstva. To zatížilo Nuzíkovy nesplnitelnými povinnostmi odevzdávat státu dávky v podobě naturálií. S touto povinností jim solidárně pomáhali jejich blízcí a sousedé.

Druhý pohled nabídl Mons. Nuzík jako manažer a vlastně i podnikatel, který má v současnosti na starosti správu majetků v Arcidiecézi Olomouc. Díky tomuto profesionálnímu vhledu do byznysu získaly jeho připomínky k poctivosti v podnikání a starosti o rodinu na ještě větší věrohodnosti. „Asi každý, kdo začal podnikat, držel nějakou dobu rodinu tzv. upozaděnou. Jestli to ale byl zdravý podnikatel a hledal i duchovní rozměr života, tak to musel posunout více ke středu. Smyslem podnikání není jen růst. I tato činnost má směřovat především k člověku,“ tvrdí Mons. Josef Nuzík.

S jedinečným příspěvkem na konferenci přijel děkan CMTF UP prof. Peter Tavel OP. Připravil si pro účastníky workshop na téma Rozhodování v podnikání. „Pokud rozhodujete o položkách s pěti a více nulami, tak to napětí a vědomí odpovědnosti jistě roste. To ale není to nejhorší. Nejhorší je, že často naše rozhodnutí ovlivňuje přímo životy druhých,“ přibližuje význam workshopu prof. Tavel. Jádrem tohoto cvičení byly neřešitelné fiktivní situace, do nichž přítomné prof. Tavel uváděl. Účastníci museli vždy rozhodnout, byť bylo jasné, že nezvolí správné řešení. To neexistovalo. Díky tomu mohli na sobě sledovat, jak pracují s informacemi a emocemi a díky čemu se nakonec přikloní k nějakému řešení. S tímto sebepoznáním dnes jednatelé firem, otcové i matky dnes rozhodují ve svých podnicích a rodinách.

Program konference probíhal současně na dvou místech. Vedle toho připravili pořadatelé ještě speciální program pro děti, které vzali účastníci s sebou. Přes 50 dětí se rozdělilo do čtyř skupinek pod vedením 14 zkušených pečovatelů. Nejstarší děti se vydaly na průzkum podzemí velehradské baziliky. Pro ty mladší připravil speciální hudebník a lektor Mgr. Zdeněk Vilímek hudebně dramatické setkání se španělskými kytarami, africkým djembe bubnem, australským didgeridoo, čínským pentatonickým bubnem, tibetskými mísami, valašskými koncovkami a perkusemi. Největší úspěch u dětí však jistě měly atrakce v podobě tří skákacích hradů a 5 000 dřevěných kostek, které stály na zahradě gymnázia celé odpoledne.

Sdružení KOMPAS Křesťanský podnikatel, z.s. pořádalo takovou konferenci vůbec poprvé. Díky pozitivním ohlasům účastníků ale již teď připravuje program pro další ročník. KOMPAS ale organizuje dlouhodobě řadu dalších akcí pro křesťanské obchodníky, manažery, podnikatele a samostatně výdělečné osoby. Např. již v termínu od 11. do 14. října se na Vranově u Brna setkají opět celé rodiny podnikatelů na duchovním cvičení. Program na téma „Vztahy“ zajistí manželé Jan a Ivana Zajíčkovi z ostravského Centra pro rodinu a sociální péči, z.s.

KOMPAS sdružuje podnikající křesťany už více jak osm let. Dlouhou dobu fungoval jako neformální platforma pro ty, kdo hledají společenství věřících lidí a prostor ke sdílení společných zkušeností z byznysu. Od ledna 2018 založilo 14 podnikatelů neziskovou organizaci, aby mohl spolek pořádat větší akce. Vedle plánované konference na Velehradě to jsou odborné semináře, duchovní cvičení, rozhovory na krestanskypodnikatel.cz apod.