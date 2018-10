Powell (Fed): Výhled pro ekonomiku je velmi dobrý. Možná až moc dobrý, aby to byla pravda ...

Šéf amerického Fedu Jerome Powell na konferenci v Bostonu uvedl, že americká ekonomika generuje aktuálně velmi optimistické výhledy, které v neobvyklé kombinaci nízké nezaměstnanosti a nízké inflace podporují víru v další pokračování expanze.Powell připomněl, že míra nezaměstnanosti je kolem 3,9% a inflace kolem cíle centrální banky na úrovni 2%. Obvykle ale nízká míra nezaměstnanosti podporuje silnější růst cen, což může tlačit na centrální banku, aby zvyšovala sazby. Podle Powella tyto dva "prestižní" ukazatele obvykle nestačí na správné zhodnocení celkových ekonomických podmínek v zemi nicméně pozitivní výhledy jsou podporovány i poměrně širokou množinou dalších dat. Na otázku, zda není taková situace "až příliš dobrá na to, aby to byla pravda" Powell uvedl, že to je dobře položená otázka. Americká ekonomika od konce druhé světové války, podle něj, procházela obdobími s velmi malou inflací nebo také s velmi malou nezaměstnaností , ale zatím ještě nikdy se nedělo obojí dohromady a navíc po tak dlouhou dobu.