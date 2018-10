Indická rupie je nejslabší v historii. RBI se nechystá ji spasit

Indická měna se v tomto roce potýká s problémy a v posledních dnech klesla na své nové historické dno. Analytici očekávají, že sestupná trajektorie pro měnu třetí největší asijské ekonomiky bude i nadále pokračovat a to nehledě na očekávaný mírný růst indických sazeb.Tamní centrální banka pravděpodobně v tomto týdnu zvýší základní úrokovou sazbu v zemi o 0,25 procentního bodu. Podle analytiků to s poklesem rupie příliš nehne. Na to by musela RBI udělat mnohem více, což ale vypadá jako nepravděpodobné s ohledem na plnění inflačních cílů a celkově komplikovaných podmínek finančního sektoru v zemi.Indická rupie letos ztrácí vůči dolaru cca 14%, což z ní činí vůbec nejhorší měnu daného regionu.Oslabování měny je spojováno s růstem cen ropy , když Indie patří mezi hlavní světové dovozce této suroviny, a také růstu deficitu běžného účtu platební bilance . Negativně působí také obecný odliv zájmu od rozvíjejících se trhů a ekonomické problémy zemí jako jsou Turecko a Argentina. Inflace v zemi v srpnu poklesla pod 4%. Odhaduje se, že růst světových cen ropy o 10% zvyšuje indickou inflaci o 20-30 bazických bodů. Podobně jako oslabení domácí měny o cca 5%.