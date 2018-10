FOMO je to, co bude řídit cenu bitcoinu, myslí si Nigel Green, zakladatel a generální ředitel DeVere Group.

FOMO – the fear of missing out – strach z ušlého zisku či promarněné příležitosti. Nigel Green věří, že přijetí kryptoměn se bude rozšiřovat, a to včetně velkých institucí, poněvadž investoři se budou snažit udržet krk se svými konkurenty. Podle něj jsou bitcoin a ostatní kryptoměny „na pokraji skutečného globálního průlomu.“ A to převážně kvůli FOMO, tvrdí Green. Pokud jde o ceny kryptoměn , neočekává, že by došlo k rapidnímu nárůstu, jakého jsme byli svědky koncem roku 2017. Přesto si ale myslí, že před koncem roku 2018 k růstu cen ještě dojde.

