Aston Martin (-5 %) vjel na londýnskou burzu

Britský výrobce luxusních vozů Aston Martin ocenil svoje akcie v primární veřejné nabídce na 19 GBP za jednu. Firmě to dává tržní hodnotu zhruba 4,3 miliardy GBP. Devatenáct liber je také úroveň, na které se dnes cenné papíry začaly na burze v Londýně obchodovat. Během první půl hodiny ale sklouzly do červeného, podle informací Bloombergu klesaly i o více než 6 %. Pro britské automobilky to je první IPO za posledních zhruba 30 let.

Cena 19 GBP za kmenovou akcií je pod polovinou cenového rozpětí 17,50 GBP až 22,50 GBP. Tržní hodnota Aston Martin je při této ceně zhruba o 15 % nižší, než jaký byl počáteční maximální cíl. Pořád to je ale 20,7násobek pololetního zisku, připomíná agentura Bloomberg. Ferrari se obchoduje na zhruba 21násobku očekávaného očištěného zisku za letošní rok, připomíná Bloomberg.

Britská značka v porovnání s italským výrobcem supersportů není tak zisková a má i slabší rozvahu.

Společnost, plným názvem Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, prodává 27,5 % akcií včetně over-allotment opce. Výrobci aut z filmů o Jamesi Bondovi by měl burzovní debut přinést minimálně jednu miliardu liber, podotýká BBC.