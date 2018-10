Hurikán Florence pomohl ISM indexu udržet se na solidních úrovních (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní data budou patřit k těm méně zajímavým. Ve Spojených státech hurikán Florence vylepší index ISM mimo oblast zpracovatelského průmyslu. PMI v eurozóně budou naopak zřejmě revidovány mírně směrem dolů. I tak ale indikují solidní hospodářský růst. Nevyzpytatelná zůstává Itálie, kde pokračují vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Polská centrální banka ponechá sazby beze změny.

Indikátory PMI v oblasti eurozóny čeká revize směrem dolů

Americký ISM index mimo oblast zpracovatelského průmyslu bude ovlivněn zářijovým hurikánem Florence. Ten v USA udeřil v půlce září. V indexu ISM se promítnou vyšší dodávky související s odstraňováním škod po záplavách na straně jedné a pomalejší dodávky z důvodu obtížné dopravní obslužnosti na straně druhé. Celkový dopad do indexu však bude spíše pozitivní. Náš odhad počítá s 58,3 body.

Finální kompozitní PMI pro celou eurozónu bude zřejmě revidován o tři desetiny směrem dolů na 53,9 bodu. I tak ale stále zůstává nad dlouhodobým průměrem. Tento výsledek by byl konzistentní s růstem HDP v Q3 18 o 0,43 % q/q, tedy o něco méně, než s čím počítá náš odhad (0,55 % q/q).

Itálie si hraje s eurem jako kočka s myší

Žádná zajímavá data včera zveřejněna nebyla. Na euro však dopadají obavy z vyjednávání o italském deficitu veřejných financí. Ten by podle prvního návrhu měl dosáhnout 2,4 %, tedy třikrát více, než s čím původně počítal fiskální plán dojednaný s Evropskou unií. Naději sliboval rozpočtový plán ministra financí Trii, který by vedl k deficitu na úrovni 1,6 %. To by mohlo být pro EU i finanční trhy ještě přijatelné. Tento plán však vzal již zřejmě za své. Italské dluhopisy reagují od pátku výrazným růstem výnosů. Desetiletý vládní dluhopis je nejvýše od roku 2014 (na úrovni 3,4 %, 300 bb nad německým Bundem). Oleje do ohně navíc včera přilil Claudio Borghi, hlava italského rozpočtového výboru, který prohlásil, že by Itálie mohla problémy s dluhem vyřešit svojí vlastní měnou. Svůj výrok pak změkčil, když dodal, že vláda žádné plány na opuštění eura nemá. I tak ale společná evropská měna reagovala oslabením k úrovním okolo 1,151 USD/EUR. Dnes ráno však už otevírá o něco výše (na 1,159 USD/EUR). Náladu my vylepšilo oznámení, že Italská vláda v roce 2020 sníží deficit na 2,2 % a v roce 2021 na 2,0 %. Původně to měla být 2,4 % HDP.

Polská centrální banka ponechá sazby beze změny

V Polsku dnes končí dvoudenní zasedání centrální banky. Ta s největší pravděpodobností ponechá sazby beze změny, velkých úprav pravděpodobně nedozná ani její rétorika. Centrální bankéři si budou chtít počkat na listopad, kdy budou mít k dispozici novou inflační prognózu. Ani ta však výrazné změny do stávající měnové politiky nepřinese. Inflační tlaky v polské ekonomice zůstávají zatím utlumené. Jejich výraznější akceleraci očekáváme až v Q1 19, a to v důsledku vyšších cen potravin, energií ale i rychlého růstu mezd. Ten by se měl promítnout do vyšších cen v oblasti služeb. Inflace by se tak podle našeho očekávání měla v H1 19 vyhoupnout nad 2,5% inflační cíl a přimět centrální banku, aby na konci Q3 19 zvýšila úrokové sazby.

Obavy z vývoje v Itálii dopadají i na středoevropský region

Regionální měny včera ztrácely. Koruna odepsala 0,1 % a v závěru dne se obchodovala za 25,81 CZK/EUR. Podobnou ztrátu utrpěl i maďarský forint, který se posunul na 323,50 HUF/EUR. Polský zlotý oslabil o 0,2 % na 4,295 PLN/EUR. Na regionální měny dopadají obavy investorů z vyjednávání o státním rozpočtu v Itálii. Diskuze o podobě rozpočtu bude pokračovat až do poloviny října, což bude region a potažmo i celou EU udržovat v nejistotě.

Český statistický úřad potvrdil dynamiku domácí ekonomiky ve druhém čtvrtletí na 0,7 % q/q a 2,4 % y/y. Hlavními tahouny v mezičtvrtletním srovnání zůstaly soukromá spotřeba a zahraniční obchod. Kladně působily i investice. Varování pro další investiční aktivitu představuje pokles dovozů a výrazný propad tvorby zásob, kam se započítávají rozpracované investiční projekty. Více naleznete v našem reportu na http://bit.ly/2Ozx83a.