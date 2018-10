Kurz eurodolaru zůstává pod tlakem italské rozpočtové ságy, byť slovní přestřelka mezi Bruselem a Římem přece jenom ubrala na intenzitě. Ke zklidnění by mohlo přispět i to, že podle italských novin plánuje italská vláda rozpočtové deficity postupně redukovat až na 2 % HDP v roce 2021, tak aby klesala i výše dluhu k HDP (což za předpokladu pokračující konjunktury může být realistické).Dnes by přece jenom měla být větší pozornost věnována americkým datům - indexu ISM a la podnikatelské náladě ve službách a ADP reportu z trhu práce alias předskokanem pátečních oficiálních dat. Dolaroví býci přitom vypadají pozitivně naladěni a vyčkávají na to, jak dopadne růst mezd . V této souvislosti je velmi zajímavou zprávou, že počínaje listopadem se Amazon rozhodl zvednout minimální hodinovou mzdu svých pracovníků na 15 USD (v Británii na 9,50 GBP ), což je více než dvojnásobek minimální mzdy a podstatně více než platí drtivá většina maloobchodních řetězců v USA.Dnes je na pořadu zasedání polské centrální banky. Tak jako v předchozích měsících od NBP nečekejme vůbec nic, aneb inflace je stále pod cílem, přičemž polské ekonomice se nadmíru daří. Guvernér Glapinsky tak v klidu může zopakovat svoji holubičí mantru o tom, že oficiální úroková sazba (1,50 %) zůstane beze změny až do konce roku 2019.