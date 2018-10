Trump bude chtít přehřát americkou ekonomiku. Co na to měnové trhy?

Americký prezident Donald Trump se podle hlavního ekonoma investiční banky Natixis Patricka Artuse pokusí přehřát americkou ekonomiku. Ta se totiž vrací do stavu plné zaměstnanosti a dostane se do něj „pravděpodobně ve druhé polovině roku 2018“. Pak by mělo nastat zpomalení amerického hospodářství, na které ale podle Artuse Trump zareaguje pokusy o další stimulaci.



Ony pokusy mohou znamenat buď další fiskální expanzi, nebo tlak na Fed, aby pozastavil zvedání sazeb. „Půjde tak o pokus přehřát americkou ekonomiku, kdy bude stimulována poptávka ve stavu plné zaměstnanosti,“ píše Artus. Může takový vývoj přinést něco pozitivního?





Podle ekonoma by mohlo dojít k růstu míry participace díky tomu, že firmy by se na trh práce snažily přilákat nové zaměstnance. A vedle toho by mohlo dojít ke zvýšení tempa růstu produktivity tak, aby se společnosti snažily navýšit produkci ve stavu plné zaměstnanosti . „Zda se tyto efekty dostaví, jisté není. Počítat naopak můžeme s tím, že stimulace přehřívající se ekonomiky přinese prohlubování vnějších deficitů a tudíž i finančních nerovnováh,“ míní Artus.V této souvislosti pak ekonom v jiné analýze poukazuje na měnový v letech 2002–2008. Tehdy se také zvyšovaly vnější deficity Spojených států a dolar prudce oslaboval k euru i měnám rozvíjejících se zemí. Sazby byly přitom od roku 2004 vyšší ve Spojených státech než v eurozóně. Pohled na tok kapitálu pak podle ekonoma ukazuje, že zahraniční investoři sice ve velkém objemu nakupovali americké vládní obligace, zároveň však docházelo k významnému odlivu krátkodobého kapitálu. Právě ten vedl k oslabování kurzu dolaru Artus se domnívá, že současná situace může být podobná, protože i nyní dosahují USA rostoucích vnějších deficitů. Sazby jsou sice ve Spojených státech vyšší, ale s ohledem na popsaný historický vývoj je namístě se ptát, zda dolar nezačne opět oslabovat. Dojde k tomu v případě, „kdy budou mít Spojené státy problém s atraktivitou pro zahraniční kapitál“. V současné době ale krátkodobý kapitál proudí do amerických obligací i akcií , „ale to se může změnit v případě, že klesne tempo růstu americké ekonomiky .“Zdroj: Natixis