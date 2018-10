V Evropě (Británie) jsou opičí neštovice dovezené z Nigerie

Celkem tři nakažené opičími neštovicemi hlásí Velká Británie. Dva lidé si nemoc přivezli z Nigérie, třetím nakaženým je zdravotnice, která nemocné ošetřovala. Až desetina nakažených podle českého Státního zdravotního ústavu (SZÚ) nemoci podlehne, lidé se ale prý šíření nákazy obávat nemusí.

"Jedná se o první případy opičích neštovic hlášené v EU. Příznaky onemocnění u importovaných případů se objevily již během letu do Velké Británie. Další importované případy nebyly dosud hlášeny," uvádí SZÚ. Podle expertů to vzhledem k cirkulaci viru opičích neštovic v Západní a Centrální Africe není zcela neočekávané. Pravděpodobnost zavlečení do Evropy zůstává podle expertů i nadále velmi nízká, ale nové případy u cestovatelů z těchto oblastí nelze vyloučit.

Britský web Daily Mail informoval o tom, že první případ se v Británii objevil už 7. září. Jednalo se o Nigerijce, který pobýval na námořní základně v Cornwallu. Druhým nakaženým byl muž z Blackpoolu, který se vrátil z Nigérie.