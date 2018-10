Německá vláda našla kompromis pro diesely

Po zhruba šesti hodinách jednání špičky německé vládní koalice v noci na dnešek shodly na souboru opatření, který by měl zabránit zákazům vjezdu dieselových vozů do německých měst. Samotné automobilky ve svých vyjádřeních dávají přednost výměně aut před úpravou motoru, která by pro ně mohla být nákladná. Organizace Greenpeace vládní dohodu kritizuje.

Zástupci koaličních stran Křesťanskodemokratické unie (CDU), její sesterské bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) a sociální demokracie (SPD) se dohodli na "konceptu pro čistý vzduch a zajištění individuální mobility v našich městech", stojí v prohlášení zveřejněném po konci jednání, které začalo v pondělí a protáhlo se až do noci na dnešek.



Majitelé naftových vozů splňujících starší ekologické normy z německých měst, ve kterých je vzduch zvláště znečištěný, by měli mít možnost si vybrat, zda využijí pobídek formou odkupu starého auta na protiúčet při nákupu nového, nebo si nechají modernizovat motorový a výfukový systém vozu.

Němečtí výrobci aut slíbili, že nabídka odkupu na protiúčet začne platit okamžitě, řekl na tiskové konferenci ministr dopravy Andreas Scheuer. V případě úpravy pohonné jednotky je podle něj stále potřeba domluvit finanční podmínky, tedy kdo bude výměnu platit, a také technickou stránku věci. Vláda totiž chce, aby veškeré náklady na úpravu motorů hradili výrobci, někteří to však odmítají. Scheuer dodal, že nyní byla dosažena politická dohoda a o podrobnostech zavedení této dohody se stále jedná.



Program výměny starých aut za nové formou slev nebo odkupem starých aut na protiúčet se má týkat vozů, které splňují starší ekologickou normu Euro 4 a Euro 5. V současnosti musí auta splňovat standard Euro 6, který platí od roku 2014. Nová osobní auta splňující Euro 5 se nesmějí v EU prodávat od 1. ledna 2015. To znamená, že dohoda se týká naftových vozů prodaných nejpozději v roce 2014.



Okamžité zavedení pobídek by mělo zajistit, že řidiči se starými vozy je budou moci vyměnit za nové ještě před zavedením zákazů jízdy starých naftových vozů v některých městech. Vláda očekává, že stejnou nabídku učiní svým zákazníkům nejen německé, ale také zahraniční automobilky.



U vozů splňujících standard Euro 5 si budou moci majitelé nechat nainstalovat další technologii čištění výfukových plynů. Pokud majitelé dají přednost tomuto dodatečnému vybavení a bude takový systém k dispozici a vhodný, vláda očekává, že náklady na sebe vezmou automobilky. Scheuer zdůraznil, že v zákoně je jasné ustanovení, že každý výrobce musí převzít zodpovědnost za konstrukční díly, v tomto případě za technologii výfukových plynů. Některé automobilky však úpravu odmítají, protože podle nich není z ekonomického hlediska praktická a ani technologie není dostatečně vyvinutá a dávají přednost výměně aut.



Ekologická organizace Greenpeace uvedla, že německá vláda nedokázala poskytnout řešení dieselové krize, a obvinila automobilky, že zneužívají situace. "Automobilky se snaží obrátit podvody s emisemi ve zlatý důl prodeje nových aut - tato strategie bude nadále poškozovat klima a plýtvat zdroji," uvedla v prohlášení.



Podle údajů německého úřadu pro dopravu KBA jezdí na německých silnicích v současnosti 46,5 milionu vozů. Z toho je 3,1 milionu naftových vozů splňujících standard Euro 4 a 5,7 milionu s Euro 5.



Němečtí politici se tématu starých dieselových aut věnují, protože hrozí zákazy jízdy těchto vozů v některých městech. Německé soudy umožnily zakázat městům jízdy starých aut v rámci boje s vysokými úrovněmi oxidu dusíku v ovzduší. Částečný zákaz již platí v Hamburku a od února vstoupí zákaz v platnost také ve Frankfurtu nad Mohanem.



Podle agentury DPA chtěla vláda kancléřky Angely Merkelové po kritice z posledních dní, podle které se dosud zabývala jen vlastními spory, nyní ukázat, že dokáže nacházet i řešení. Zlepšit obraz o svém fungování vláda CDU/CSU a SPD potřebuje mimo jiné proto, že se v říjnu konají ve dvou spolkových zemích - Bavorsku a Hesensku - zemské volby.