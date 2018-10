Rusnok: Objem úvěrů na bydlení letos vzroste zřejmě o 100 miliard

Za celý letošní rok se celkový objem úvěrů na bydlení zřejmě zvýší zhruba o 100 miliard korun. Poslancům to dnes ve Sněmovně při projednávání zprávy o finanční stabilitě řekl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Dodal, že objemy nových hypotečních úvěrů zůstávají vysoké a za leden až srpen se meziročně zvýšily. Celkový růst úvěrů na bydlení podle guvernéra zůstává vysoký a zvyšuje se nadále tempem kolem 8,5 procenta. Letos koncem května ČNB uvedla, že české domácnosti mají úvěry na bydlení za celkem 1,174 bilionu korun.



Česká národní banka zpřísnila od pondělí podmínky pro žadatele o hypotéky. Výše dluhu žadatele o hypotéku by nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Banky podle informací ČTK proto očekávají, že zájem o hypotéky od října klesne. V září naopak zaznamenaly růst zájmu.





"I v letošním roce pokračuje rychlý růst úvěrové dynamiky a cen nemovitostí . Tento společný pohyb označujeme za spirálu mezi cenami nemovitostí úvěry na jejich pořízení," řekl Rusnok. Údaje od poloviny loňského roku podle něj naznačují zastavení roztáčení této spirály, ale příznivé podmínky pro její obnovení přetrvávají.Centrální banka již loni v dubnu doporučila bankám neposkytovat hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezit i hypotéky nad 80 procent. Takových mohou banky poskytnout jen 15 procent. Rusnok dnes řekl, že bankovní rada ČNB došla po vyhodnocení informací i poskytnutých hypotečních úvěrech k závěru, že limity z loňského dubna není zatím nutné zpřísnit. "Při zhruba 15procentním nadhodnocení cen bydlení , které indikuje náš model, představují stávající limity LTV z hlediska ČNB dostatečné pokrytí potenciálních rizik bankami na hraniční hodnotě," řekl guvernér. ČNB na konci září potřetí v řadě zvýšila úrokové sazby. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů . Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení . Podle odborníků však na trh hypoték více než zvýšení sazeb dopadne čerstvé zpřísnění podmínek pro jejich získání.