Souhrn 2.10. - Evropa v silnější korekci kvůli Itálii, euro oslabuje, ropa koriguje předchozí rallye, BCPP těsně pod hranicí 1100 bodů

12.h - Evropské akciové trhy podléhají italské nejistotě, euro oslabuje, ropa koriguje rallye, BCPP vyčkává

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při velmi slabé likviditě na úrovni poloviny obvyklého průměru mírně posílila, ale nedokázala trvale prolomit hranici 1100 bodů indexu PX Evropské akciové trhy dnes výrazněji ztrácejí. Hlavní zásluhu na tom mají komentáře vysokých státních činitelů Itálie operující s tím, že pro vyřešení všech finančních problémů země by bylo nejlepší mít vlastní měnu. Citlivě na takové "nápady" reaguje především bankovní sektor.Investoři věnují pozornost také obchodní dohodě USA s Kanadou a Mexikem a jejím významem z pohledu vyjednávání s Čínou. Ta se podle ekonomického poradce prezidenta Trumpa Kudlowa zatím nijak neposouvají a žádná dohoda s Čínou není ani zdaleka na stole. Podle Marka Mobiuse nakonec k dohodě obou nyní znesvářených stran dojde, ale až po nějakém čase a do té doby budou všichni krvácet.US trhy v úvodu svého obchodování mírně negativně laděné. Italské problémy se zámořských trhů až tak netýkají, ale nejistoty kolem vývoje obchodní války s Čínou už ano. Navíc se objevují některá firemní výsledková varování například ze strany průmyslového konglomerátu GE. Euro dnes pokračovalo ve svém oslabování vůči dolaru a to kvůli rizikům spojeným se situací v Itálii . Připomínáme, že jihoevropská země včera představila návrh rozpočtu, který poněkud vyděsil či znejistěl souputníky z měnové unie. Koruna vůči euru nejistá, ale nad hranicí 25,8. Ropa v průběhu dne začala lehce korigovat předchozí růstovou rallye, která vytáhla ceny hlavních kontraktů až nad 75 respektive 85 USD za barel. BCPP dnes při již zmíněné velmi slabé likviditě pouze mírně rostla. Snaha překročit a udržet se nad hranicí 1100 bodů indexu PX nakonec nevyšla. Příliš se nedařilo především bankám, výrazněji korigovaly akcie Kofoly akcie PMČR neudržely cenovou hladinu nad 15 000 Kč . Dařilo se opětovně akciím Avastu.