Studie: Češi musí na nové bydlení šetřit nejdéle v Evropě

Dostupnost nového bydlení v Česku je ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi nejhorší. Nový byt vyjde na 11,3 průměrného ročního platu. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte, kterou má ČTK k dispozici. Porovnává v ní údaje ze 12 evropských zemí z loňského roku. Nejsnadněji na bydlení dosáhnou Belgičané, kteří na průměrný nový byt o rozloze 70 metrů čtverečních vynaloží 3,7 ročního platu.

Krize ve městech: Nájmy bytů převyšují i průměrný český plat.

"Poptávku a ceny na rezidenčním trhu v Česku ženou nahoru hlavně nedostatek nových bytů na trhu, regulace České národní banky ohledně hypoték, zdlouhavé povolovací procesy, vysoké zdanění a také sentiment kupujících. Zejména ve velkých městech nelze čekat, že nabídka nových bytů vzroste," uvedl manažer v oddělení nemovitostí Deloitte Petr Hána.



Za Českem následují Velká Británie, kde průměrný nový byt vyjde na 9,8 průměrného ročního platu, dále Francie (osm) a Polsko (7,5). Naopak po Belgii jsou byty nejdostupnější v Dánsku (4,3) a Německu (pět ročních platů).

Studie dále uvádí, že Evropanům se stále více zamlouvá nájemní bydlení. Podle analytiků za to mohou mimo jiné rostoucí ceny nemovitostí nebo také fakt, že se zejména mladí lidé stěhují do metropolí za studiem či novou lukrativnější prací.

Podle výše nájmu Deloitte srovnávala 40 evropských měst ze 14 zemí. Nejvyšší měsíční nájemné je v centru Paříže (680 korun za metr čtvereční), těsně následuje vnitřní Londýn (677 korun). Třetí je s odstupem Amsterdam (474 korun).

Z českých měst jsou do studie zahrnuty Praha, Brno a Ostrava. Praha je s 337 korunami za metr čtvereční měsíčně na 11. místě. Brno je na 31. příčce (222 korun). Ostrava je s měsíčním nájemným 155 korun za metr čtvereční z porovnávaných evropských měst nejlevnější.