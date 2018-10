Vhodnou dobou tankování ušetříte za život až čtvrt milionu (v Německu)

Budeme-li hovořit o tom, kdo a co má největší vliv na cenu pohonných hmot, určitě budeme muset začít situací v zemích, kde se ropa těží. Jakmile jsou dané regiony neklidné, ve válečném stavu, cena za barel roste. Druhým významným faktorem je daň z pohonných hmot, kterou stanoví každý stát podle toho, jak potřebuje zaplnit státní pokladnu. Pak už jsou na řadě „drobnosti“ míra konkurence, atraktivita či naopak daného místa pro motoristy, a čas. Ano – denní doba rovněž hraje, a to významnou roli. Jak potvrdil průzkum ADAC, partnera ÚAMK, na celkem 14 000 čerpacích stanic v Německu.

Co studie německého automotoklubu ukázala? Fakt, který má svoji logiku – jakmile nastupuje čas, kdy je rostoucí zájem motoristů o tankování, ceny rostou, je-li zájem v daných hodinách dne nižší, ceny se snižují. Že nad tím lze mávnout rukou? Jistě, ale vězte, že studie ADAC ukázala, že nejvyšší rozdíl mezi nejvyšší a naopak nejnižší cenou může činit během jediného dne u téže čerpací stanice až 8 centů, tedy 2,10 Kč na litr. Tedy na jedné nádrži, podle její velikosti, ušetříte nebo ztratíte 100 Kč a při pravidelném týdenním tankování zhruba 400 Kč měsíčně. Za rok to může být 5 000 Kč, to už je podstatný rozdíl. Za 10 let ježdění z vozem je to už 50 000 Kč a během celého života (řekněme 50 let řízení auta) motoristy může šofér ušetřit nebo přijít o čtvrt milionu korun. Ještě stále vám to přijde jako drobnost, nad níž je třeba jen mávnout rukou?

Pokud motorista pečlivě zvažuje, kdy je vhodné tankovat, pak se vyhne trojici časů tankování: mezi 6 až 9 hodinami ranní, mezi polednem až 14 hodinou a pak mezi 17 až 18 hodinami.

Jak jsme uvedli, má to zcela jasnou logiku – jedete do práce a cestou natankujete. Jedete na oběd a cestou se zastavíte na čerpací stanici, no a nakonec nejméně často, přesto, zajedete tankovat po práci, cestou domů. To ale většinou pospícháme domů, takže z oněch tří „zdražení“ pohonných hmot, je toto nejnižší a na nejkratší dobu. V průměru asi o půl koruny na litru, a po dobu jen asi 1,5 hodiny.

A jak je tomu z opačné strany, tedy kdy nejlépe tankovat? Podle německých statistik je to mezi 19 hodinou až 21 hodinou. To je cena trvale a prakticky na většině čerpacích stanic nejnižší. Pak už zase vstupuje do hry snaha „odradit“ motoristy od zajíždění na čerpací stanice hlavně proto, aby byl pro okolní obyvatele zachován co nejvyšší klid. Ceny tudíž bezmála kolmo rostou vzhůru až o 2,10 Kč a více.

Takže – odborníci ÚAMK na letní cestování přidávají jednu jasnou radu: při cestě na jih je nejlevnější tankovat v Čechách, pokud jde o místo, pak nikoliv na dálnicích, ale mimo ně, stejně jako ne před hranicemi, kde jsou ceny podstatně vyšší. No a nakonec pokud jde o čas, volit podvečerní hodiny. Tak ušetříte.