Reuters: Elektromobily srážejí zisky automobilek

Automobily na elektrický pohon se po letech bombastických konceptů a miliardových investic chystají vyrazit do evropských výstavních hal ve velkém. Nyní však přijde těžší úkol: prodat je se ziskem, píše agentura Reuters. Není nic nového, že elektromobily, které se nyní představují na mezinárodním autosalonu v Paříži, snižují ziskovost automobilek snažících se zůstat v černých číslech. Rozmáhají se ale obavy, že dopad by mohl být ještě horší, neboť spotřebitelé se zdráhají platit za vozy s elektrickým pohonem více peněz a automobilky je musí prodávat s větší ztrátou, aby splnily emisní cíle.



"Každý si musí uvědomit, že čistá mobilita je jako organické jídlo, je dražší," uvedl šéf skupiny PSA Carlos Tavares. "Buď budeme akceptovat větší výdaje za čistou mobilitu, nebo ohrozíme evropský automobilový průmysl," dodal.





Přitom nároky na automobilky se zvyšují, Evropský parlament bude ve středu hlasovat o návrhu, jehož cílem je snížit emise oxidu uhličitého u nových automobilů a podpořit trh s vozidly s nulovými a nízkými emisemi. Emise se mají do roku 2030 snížit o 45 procent ve srovnání s rokem 2021, což je průměrně 95 gramů na kilometr. Už s tímto limitem má řada automobilek problémy a hrozí jim pokuty v řádu stovek miliard eur Po desetiletém poklesu se emise uhlíku z nových automobilů zvyšují, protože zákazníci dávají přednost sportovně užitkovým vozům před klasickými osobními automobily a benzinovým motorům před naftovými. Naftové motory vypouštějí více oxidů a částic, ale méně oxidu uhličitého.Existují už náznaky, že ceny osobních automobilů na elektrický pohon mohou v porovnání s výrobními náklady klesat dříve a rychleji, neboť automobilky se přizpůsobují emisním nárokům a slabé poptávce. Například Volkswagen už oznámil, že elektromobil I.D. bude prodávat za obdobnou cenu jako model Golf s konvenčním pohonem."VW se chystá uvést na trh vozy na elektrický pohon za stejnou cenu jako auta s benzinovými motory, tudíž se ztrátou," uvedl Laurent Petizon z konzultační firmy AlixPartners. Domnívá se, že automobilky už zohlednily pokuty za nesplnění emisních limitů v roce 2021 do své prodejní strategie.Výrobní náklady na osobní vozy na elektrický pohon jsou podle kalkulací AlixPartners o 7800 eur (201.000 Kč ) vyšší než stojí výroba vozu s konvenčním motorem. Hybridy se spalovacím a s menším elektromotorem stojí o 5000 eur víc. Když se tento rozdíl započte do prodejní ceny, na odbyt moc nejdou."Na ziskovost automobilového průmyslu to má zásadní dopad. Poptávka vůbec neospravedlňuje investice - je to všechno jen regulace," prohlásila analytička Rebecca Lindlandová z firmy Kelley Blue Book. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) už upozornilo na bezprostřední ohrožení 3,4 milionu pracovních míst v sektoru. "Podmínky pro takovou systémovou změnu zjevně nejsou splněny a spotřebitelé na elektromobily prostě nejsou připraveni," řekl nedávno generální tajemník ACEA Erik Jonnaert.