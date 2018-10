Borghi (it. rozpočtový výbor): Itálii by prospěla vlastní měna, vyřešila by všechny problémy

C. Borghi, předseda italského rozpočtového výboru, dnes prohlásil, že by problémy tamní fiskální politiky vyřešila vlastní měna. Jedná se o další výbušné prohlášení z řad italských politických špiček a eskalaci současné vyhrocené situace ohledně návrhu státního rozpočtu. Vládní koalice musí předložit finální návrh rozpočtu Evropské komisi do 15. října ke zhodnocení. V současnosti se nejčastěji mluví o deficitu rozpočtu ve výši 2,4 % HDP. V takovém případě by se jednalo o razantní zvýšení vládních výdajů, ale stále by se parametry rozpočtu nacházely v tolerančním pásmu pravidel EU. Na druhou stranu lídr vládního Hnutí pěti hvězd L. Di Maio prohlašuje, že se Itálie nebude ohlížet na tlak finančních trhů, a je připraven prosadit předvolební sliby do současného návrhu státního rozpočtu. Na bouřlivou situaci v italských vládních kruzích reagují trhy silným oslabením eura, které si vůči dolaru připsalo za poslední čtyři dny ztrátu necelých dvou procent a v současnosti se obchoduje na úrovni EUR/USD 1,155. Růst rizikové prémie reflektují i výnosy italských státních dluhopisů. Desetiletý rozdíl oproti německým výnosům je nejvyšší od roku 2013, kdy končila evropská dluhová krize.



Negativní dopad je viditelný i na vývoji kurzu koruny, která si připisuje největší ztráty v rámci regionu. K tomu jí dopomáhá i domácí faktor ČNB a doznívající zklamání z měnověpolitického jednání z minulého týdne, kdy guvernér J. Rusnok nedokázal udržet silná jestřábí očekávání trhu. V pátek by však mohl koruně spravit chuť záznam z tohoto jednání, který by měl znovunastartovat agresivní očekávání trhu a pomoci koruně napravit část současných ztrát.



Finální odhad růstu tuzemské ekonomiky potvrdil prudké zpomalení meziročního tempa na 2,4 %. Největší příspěvek zaznamenal růst investice, které zůstávají hlavním tahounem ekonomiky. Na druhém místě zůstává spotřeba domácností, která i nadále zůstává silná. Naopak negativně se na růstu podepsal záporný příspěvek zahraničního obchodu, který je dán rychlejším meziročním růstem dovozu nad vývozem. Hlavní brzdou současného růstu však byla negativní změna zásob, která reflektuje nedostatek výrobních kapacit v předchozích kvartálech. Tento efekt lze však považovat za jednorázovou záležitost a následující čtvrtletí by měly být pozitivnější. Pro celý rok pak očekáváme růst ekonomiky o 3,1 % a v roce následujícím jen mírně zpomalí na 3,0 %.

Z nově zveřejněného detailu ekonomiky vyplývá, že míra zisku firem i nadále klesá , na čemž se podepisují rostoucí mzdové náklady. To potvrzuje i statistika vyplacených mezd a platů, které rostou nejrychleji od roku 2008. Na druhou stranu vzrostla míra úspor, která měla v posledních kvartálech spíše sestupnou tendenci. Tomu napovídají i konjunkturální průzkumy ČSÚ spotřebitelské důvěry. Záměr spořit v posledních měsících roste, navzdory tomu, že obavy domácností ze zhoršení ekonomické situace setrvávají na velmi nízkých úrovních.



Autor: František Táborský, analytik,

Editor: Helena Horská, hlavní ekonomka



Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.