Stále více vytvořené hodnoty jde ve prospěch zaměstnanců (Analýzy makroindikátorů)

Český statistický úřad potvrdil dynamiku domácí ekonomiky ve druhém čtvrtletí na 0,7 % q/q a 2,4 % y/y. Růst tak i nadále zaostává za regionálními protějšky Česka. Oproti druhému odhadu došlo pouze ke kosmetickým změnám ve struktuře růstu. Hlavními tahouny mezičtvrtletní dynamiky zůstaly soukromá spotřeba a zahraniční obchod. Kladně působily i investice. Varování pro další investiční aktivitu představuje pokles dovozů a výrazný propad tvorby zásob, kam se započítávají rozpracované investiční projekty. My se domníváme, že jde o jednorázový výkyv, pokud by však tento vývoj měl pokračovat, naznačovalo by to výrazné zpomalování investiční aktivity.

Domácnosti v současnosti těží z ekonomického růstu nejvíce. Probíhající expanze stlačila míru nezaměstnanosti na minimum a způsobila nedostatek pracovní síly, který donutil zaměstnavatele zvyšovat svým zaměstnancům mzdy. Firmy si tak musejí brát ze svých ziskových marží. Ty se mezičtvrtletně snížily o jeden procentní bod a v meziročním vyjádření se propadly o 2,5 pb. Oproti tomu se měsíční příjem domácností ze zaměstnání podle ČSÚ zvýšil o 1,8 % mezičtvrtletně a o 6 % meziročně. Míra investic domácností zůstává beze změny. Zajímavostí je, že se po několika čtvrtletích zvýšila míra úspor. Domácnosti tak své rychle rostoucí mzdy už ve větší míře neutrácejí, ale začínají spořit na horší časy. To pravděpodobně souvisí s předpověďmi o zpomalujícím hospodářském růstu a možná i končící nákupní horečkou na nemovitostním trhu.