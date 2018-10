Ropa dál roste, co na to česká ekonomika? Růst inflace a pokles HDP

Cena evropské ropy typu Brent se vyšplhala do blízkosti 85 dolarů za barel. Růst ovlivňují vedle silné poptávky také mimo jiné zprávy o nedostatečných volných kapacitách OPECu ve světle sankcí vůči Iránu. Amerika si užívá i díky břidlicové ropě ceny o cca 10 dolarů nižší. Nicméně i zde produkce ropy začíná stagnovat poté, co počet aktivních vrtů cca od května neroste.









Co na to česká ekonomika? Cena ropy aktuálně zvyšuje českou inflaci o cca půl procentního bodu, a tady to neskončí. Dále, cena ropy pozitivně ovlivňovala růst české ekonomiky v roce 2014 a 2016: k růstu přidávala v průměru cca 0,4 procentního bodu ročně. Nyní bude mít ropa negativní dopad. Aktuální růst ceny ropy indikuje pro 2018 cca -0,2 procentního bodu.