Německá vláda našla kompromis pro diesely i přistěhovalce

Po zhruba šesti hodinách jednání špičky německé vládní koalice v noci na dnešek shodly na souboru opatření, který by měl zabránit zákazům vjezdu dieselových vozů do německých měst. Kancléřka Angela Merkelová se na jednání s předsedy koaličních stran Horstem Seehoferem a Andreou Nahlesovou dohodla také na konceptu nového zákona o přistěhovalectví, informovala agentura DPA.



Zástupci koaličních stran Křesťanskodemokratické unie (CDU), její sesterské bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) a sociální demokracie (SPD) se dohodli na "konceptu pro čistý vzduch a zajištění individuální mobility v našich městech", stojí v prohlášení zveřejněném po konci jednání, které začalo v pondělí a protáhlo se až do noci na dnešek.





Podle předsedkyně SPD Nahlesové našly strany shodu mimo jiné v tom, jak by měly vypadat hardwarové úpravy části starších dieselových vozidel, které by měly přispět ke zlepšení ovzduší v německých městech. Řešení je podle ní "komplexní", podrobnosti ale nesdělila.Kompromis německá vládní koalice našla také v oblasti přistěhovalectví. "Na principu oddělení azylu a ekonomické migrace trváme," stojí v dokumentu, ze kterého citovala agentura DPA. Jasná kritéria by měla být nově stanovena pro takzvané trpěné žadatele o azyl, tedy ty, kterým nebyl azyl udělen, není je ale z různých důvodů možné deportovat. Nová pravidla chtěla SPD především pro ty trpěné žadatele, kteří mají práci a jsou dobře integrováni do společnosti.Řešení má být součástí nového zákona o přistěhovalectví odborných pracovních sil. Zrychlit by se mělo mimo jiné uznávání zahraničních titulů. Lákat přitom chce Německo podle konceptu, na kterém se koaliční strany shodly, především odborníky ze zemí Evropské unie . Vědomo si je nicméně, že to nebude německé ekonomice stačit. "Navíc musíme být výrazně úspěšnější i při náboru kvalifikovaných pracovních sil ze třetích zemí," stojí v dokumentu.Podrobnosti k dosaženým kompromisům v oblasti dieselových aut i přistěhovalectví strany po konci nočního jednání nesdělily. Představit by je měli během dneška příslušní ministři.Podle agentury DPA chtěla vláda kancléřky Angely Merkelové po kritice z posledních dní, podle které se dosud zabývala jen vlastními spory, nyní ukázat, že dokáže nacházet i řešení. Zlepšit obraz o svém fungování vláda CDU/CSU a SPD potřebuje mimo jiné proto, že se v říjnu konají ve dvou spolkových zemích - Bavorsku a Hesensku - zemské volby