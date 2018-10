xRapid od Ripple je spuštěn a má tři komerční zákazníky

Kryptoměnový produkt firmy Ripple určený pro přes-hraniční platby je spuštěn a jeho prvními zákazníky jsou tři finanční instituce. Ripple, finančně technologická firma ze San Francisca, oznámila v pondělí 1. října, že její produkt xRapid je nyní připraven ke komerčnímu využití.

Produkt využívá kryptoměnu XRP k uskutečňování mezinárodních transakcí „v řádu minut.“ Jako první xRapid využijí poskytovatelé plateb Mercury FX a Cuallix a také družstevní finanční firma Catalyst Corporate Federal Credit Union. Všechny tyto novinky oznámil generální ředitel společnosti Ripple Brad Garlinghouse v pondělí na výroční konferenci Swell, což je dvoudenní akce, které se účastní zástupci kryptoprůmyslu.

Je to vůbec poprvé, kdy token XRP bude využit v komerčním sektoru firmami poskytujícími finanční služby. Tento krok je považován za kritický milník v nabídce firmy Ripple, který by měl přispět k tomu, aby se kryptoměny a blockchainová technologie staly součástí finančního mainstreamu. Ripple testovala svůj kryptoměnový produkt ve spolupráci s firmami Cuallix, Mercury FX a množstvím dalších platebních společností, mezi nimiž byli i giganti jako Western Union a MoneyGram. Dosud však společnost Ripple veřejně neoznámila jméno žádné banky, která by testovala xRapid. Prohlásila, že je nepravděpodobné, že by zrovna velké banky byly mezi prvními, kdo její produkt budou testovat či používat. Jeden z ředitelů Ripple uvedl, že potenciálními uchazeči o využívání jejich kryptoměnového produktu v budoucnosti jsou banky na rozvíjejících se trzích.

A jak xRapid pracuje? Ripple to popisuje tak, že její produkt xRapid využívá digitálního aktiva jako jakéhosi „přemostění“ mezi měnami a tím bankám a poskytovatelům plateb umožní provést rychlejší přes-hraniční transakci.

