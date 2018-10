EK začala prověřovat možný střet zájmů Babiše kvůli Agrofertu

Evropská komise (EK) začala prověřovat možný střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Uvedl to minulý čtvrtek komisař pro rozpočet EU Günther Oettinger během jednání rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Podnět k EK dala v září organizace Transparency International Česká republika (TI). Premiér je podle ní v podezření, že přes svěřenské fondy může nadále ovládat Agrofert, který čerpá významný objem dotací z fondů EU. Babiš ve vyjádření pro ČTK už dříve označil obvinění TI za nesmysl.



Oettinger poslancům řekl, že požádal ředitelství komise zodpovědné za regionální politiku a zemědělství, aby zajistily potřebné podklady v České republice i jinde. "Uděláme vše pro to, abychom tuto kauzu osvětlili," řekl komisař.





Transparency International v dnešním tiskovém prohlášení postup komise ocenila. "Vítáme aktivní snahu o vyřešení otázky ovládání firem politiky. Dotčené instituce mají odpovědně prověřit dodržování pravidel hry, a o to by nám mělo jít především," uvedl analytik analytik TI Milan Eibl.Zářijový dopis TI byl adresován Generálnímu ředitelství Evropské komise pro regionální politiku a Generálnímu ředitelství pro zemědělství. "Vzhledem ke zjištěním týkajícím se potenciálního střetu zájmů jednoho z čelních představitelů členského státu EU, který čelí podezření, že je konečným majitelem firmy , jež pobírá nemalé evropské dotace , musí Evropská komise prošetřit vazby mezi premiérem Babišem a holdingem Agrofert a zajistit, aby byla současná opatření proti střetu zájmů naplněna," uvedl tehdy ředitel TI EU Carl Dolan.Druhý podnět TI se týkal podezření na porušení unijních předpisů, podle kterých se osoby podílející se na plnění rozpočtu mají zdržet jakéhokoli jednání, které může uvést jejich zájmy do střetu s finančními zájmy EU. Podle TI je ohroženo nestranné rozhodování o přidělení peněz EU na národní úrovni. Babiš podle TI skutečně není formálně přímo vlastníkem Agrofertu , ale ve vztahu ke svěřenským fondům , do kterých loni v únoru Agrofert vložil, je v takové pozici, která mu umožňuje přímo či nepřímo Agrofert ovládat. TI odkazuje na informace slovenského registru partnerů veřejného sektoru, ze kterého vyplývají jména pěti osob ovládajících Agrofert Babiš je mezi nimi."TI nemá žádné důkazy, že bych jakkoli firmu ovlivňoval, protože je ani mít nemůže, nic takového se neděje. Respektuji zákony a své bývalé firmě se nevěnuji. Nemám na to ani čas. Pan (ředitel TI ČR David) Ondráčka říká tyto nesmysly proti mně dlouhodobě. Stal se tak součástí politického boje," napsal premiér v září ČTK . TI podle něj není nezávislá, protože v minulosti získávala finance z ministerstev, které ovládala politická konkurence hnutí ANO