Státní rozpočet letos dost možná opět skončí v přebytku (Komentář)

V září skončil státní rozpočet v přebytku, příjmy od počátku roku předčily výdaje o celých 16,8 mld. korun. To je velmi blízko hodnotě z minulého roku, který nakonec skončil rekordním přebytkem. Na dynamice příjmů se podílí hlavně další růst výběru DPH, který oproti předchozímu roku vzrostl o 7,4 % na celostátní úrovni (část výběru je však od začátku roku přesměrována do rozpočtů místních samospráv a nevstupuje tak do rozpočtu centrální vlády). Na výběru DPH se vedle silného růstu ekonomiky projevuje i efekt některých administrativních opatření, zejména kontrolního hlášení. Rostou však i další příjmy, mezi nejvýznamnější patří výběr spotřební daně (o 1,5 %) a pojistného na sociální zabezpečení (o 10,3 %).

Na výdajové straně rostou výdaje na sociální dávky (o 4,6 %), což je pozoruhodné v době rekordně nízké nezaměstnanosti. Součástí je i růst důchodů, ty však rostou pomalejším tempem 3,5 %. Rostoucí transfery místním samosprávám odrážejí loňský plošný růst mezd učitelů a dalších pracovníků ve školství. Dále zrychluje i dynamika investičních výdajů, a to o výrazných 47,2 % meziročně, ještě rychleji rostou investice spolufinancované z fondů EU.

Jak jsme napsali v našich Ekonomických výhledech (http://bit.ly/CEO_3Q18CZ), předpokládáme, že schodek letošního rozpočtu bude o něco nižší, než očekává Ministerstvo financí. Později se rozjely některé investiční výdaje, a státu se daří oproti očekávání vybírat více na DPH. Vláda také odsunula zvýšení platů učitelů o 15 % z letošního září na počátek příštího roku. Proto letos oproti plánům ministerstva rozpočet dopadne výrazně lépe, a je velká šance, že skončí opět v přebytku.

Na rok 2019 vláda chystá plošný růst mezd ve veřejném sektoru, které by mělo v průměru dosáhnout 8 %. To znamená růst tzv. mandatorních výdajů, tedy těch, které nejdou v případě ekonomického zpomalení a nižšího výběru daní jednoduše snížit. Rušení pracovních míst je totiž výrazně složitější, než jejich tvorba a přidává se lidem snadněji, než snižuje plat. Tomuto růstu výdajů v plánech ministerstva neodpovídá konkrétní plán na zvýšení příjmů, vláda tedy zřejmě počítá s lepším výběrem daní, podobně jako se tomu daří letos. Zde vidíme rizika, ekonomika totiž naráží na své produkční limity a zpomaluje, vnější nejistoty zatím přetrvávají a současný růst nebude trvat věčně. Ke konci roku proto 2019 čekáme mírný pokles výkonnosti ekonomiky, s tím bude souviset i nižší výběr daní a vyšší výdaje sociálních dávek. Proto soudíme, že schodek bude v příštím roce oproti plánům ministerstva hlubší a dosáhne 50 mld. korun.